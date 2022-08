De thuiswedstrijd van PSV tegen FC Volendam op 20 augustus is definitief verplaatst. Dat is gebeurd omdat de Eindhovense club dinsdagavond de play-offs van de Champions League heeft bereikt na de winst op AS Monaco (3-2). Het competitieduel met de promovendus is nu op woensdag 31 augustus.

Het Eredivisie-duel tussen PSV en FC Volendam zou precies tussen de twee play-offwedstrijden in vallen. De ploeg van Ruud van Nistelrooij speelt in de play-offs tegen Rangers FC, het team van Giovanni van Bronckhorst.

Door het verplaatsen van het competitieduel kan PSV zich optimaal voorbereiden op de return. Die wordt op 24 augustus in het Philips Stadion gespeeld.



Sinds enkele seizoenen kunnen clubs die Europees actief zijn een verzoek indienen om wedstrijden in de Eredivisie te verschuiven, waardoor ze meer tijd hebben om zich voor te bereiden op Europese duels. Dit maakt deel uit van de zogeheten 'veranderagenda', die in 2018 is ingevoerd.

Het doel van de Eredivisie was bij de lancering van dit plan om te stijgen naar de top acht van de UEFA-coëfficiëntenlijst. Inmiddels staat Nederland zesde.



De heenwedstrijd tussen PSV en Rangers FC vindt op 16 augustus plaats in Schotland, waarna PSV op 24 augustus het Champions League-ticket in eigen huis hoopt binnen te slepen.