Na de 3-0-overwinning op Union Sint-Gillis maakt het Rangers FC van trainer Giovanni van Bronckhorst zich op voor een tweeluik met PSV om een Champions League-ticket. De Eindhovenaren wacht een orkaan van geluid op Ibrox, waar de fans van Rangers hun ploeg dinsdag naar voren stuwden.

"We weten dat de sfeer heel vijandig kan zijn voor een tegenstander, maar we hebben die sfeer zelf gecreëerd met de fans. Ik ben heel trots op mijn ploeg", vertelde Van Bronckhorst na afloop aan RangersTV.

De Schotse topclub zag zich na de 2-0-nederlaag in België van vorige week voor een zware opgave gesteld. "De druk lag helemaal bij ons. We weten dat we in staat zijn om tot grote hoogte te stijgen op Europese avonden, maar je moet het toch altijd maar weer doen. Ik ben heel erg trots op de passie die mijn spelers toonden. Zo ontstond er een mooi samenspel met de fans."

Vorig seizoen reikte Rangers FC tot de Europa League-finale, waarin Eintracht Frankfurt na een strafschoppenserie te sterk bleek. Op weg naar die eindstrijd rekende de ploeg van Van Bronckhorst af met onder meer Borussia Dortmund en RB Leipzig.

Rangers FC al lang afwezig in Champions League

Malik Tillman, die tegen Union de beslissende 3-0 voor zijn rekening nam, maakte toen nog geen deel uit van de Rangers-selectie. De aanvallende middenvelder wordt gehuurd van Bayern München en maakt tot nu toe een goede indruk.

"Ik ben erg blij met hem", aldus Van Bronckhorst. "Hij laat nu al zien hoe goed hij is. Het was een ongelooflijke goal waarbij hij de doelman verraste."

De laatste keer dat Rangers FC zijn opwachting maakte in het hoofdtoernooi van de Champions League was in het seizoen 2010/2011. PSV gaf in 2018/2019 voor het laatst acte de presence in het elitetoernooi. De heenwedstrijd is dinsdag op Ibrox, acht dagen later wordt duidelijk welke ploeg het tweeluik winnend afsluit.