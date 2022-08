AS Monaco-trainer Philippe Clement vindt dat zijn ploeg onterecht is uitgeschakeld in de derde voorronde van de Champions League tegen PSV. De Eindhovenaren triomfeerden dinsdagavond met 3-2 na verlenging nadat de Monegasken vlak voor het einde van de negentig minuten nog met 1-2 hadden geleid.

"Ik denk dat wreed het goede woord is", vertelde Clement na afloop op de persconferentie. Volgens de Belgische oefenmeester dwong AS Monaco veel meer kansen af dan PSV. "We domineerden zowel de heenwedstrijd (die in 1-1 eindigde, red.) als de return, maar uiteindelijk hebben we ons niet geplaatst."

"Zo zit voetbal in elkaar, en dat is ook de charme ervan", vervolgde de trainer. "Het is niet zo dat de betere ploeg altijd wint, zoals in het volleybal en basketbal. Ik ben desondanks trots op mijn spelers. Het zijn echte winnaars, die ongetwijfeld de energie vinden om zich hiervan te herstellen."

Een opvallende zet van Clement was het wisselen van Wissam Ben Yedder vlak voor tijd, toen het nog 1-2 stond. De 31-jarige aanvaller had de tweede treffer van de Monegasken gemaakt en was betrokken bij een aantal gevaarlijke momenten.

"In alle emotie doe ik hier nog geen uitspraken over. Het is na afloop altijd makkelijk om te zeggen of het een slechte of een goede wissel was. Wissam haalde ik eruit omdat hij geen energie meer had, hij had veel gegeven in het druk zetten."

AS Monaco gaat naar Europa League

Niet voor het eerst gaf AS Monaco in de slotfase een voordelige marge uit handen. "Ik zit hier nu zo'n 25 wedstrijden en het is ons meer dan eens overkomen. Vaak leidden we en neemt de tegenstander meer risico's. Vandaag maakten we in de slotfase fouten, daar zal ik het met de spelers over gaan hebben. Maar tijdens de wedstrijd zag ik dat we een hoog niveau haalden."

Voor AS Monaco rest na de eliminatie een optreden in het hoofdtoernooi van de Europa League. PSV strijdt de komende weken met Rangers FC om een Champions League-ticket.