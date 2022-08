Ruud van Nistelrooij kan zijn geluk niet op na de miraculeuze ontsnapping van PSV in de derde voorronde van de Champions League. De PSV-trainer heeft alleen maar lovende woorden over voor zijn ploeg, die in een verlenging afrekende met AS Monaco.

"Het was een bizarre wedstrijd. Je sleept er een verlenging uit, terwijl dat haast niet meer leek te kunnen. Deze ploeg blijft maar gaan, dat is echt ongelooflijk", zei Van Nistelrooij na de 3-2-zege in het Philips Stadion tegen ESPN.

PSV leek Champions League-voetbal te kunnen vergeten, tot Erick Gutiérrez in de 89e minuut voor de 2-2 tekende. In de verlenging trok PSV vervolgens, ondanks het speloverwicht van AS Monaco, via een kopgoal van Luuk de Jong aan het langste eind.

"Er zit zo veel karakter in deze ploeg. Ze geven nooit op", vervolgde Van Nistelrooij. "Het spelbeeld was vandaag duidelijk. Er waren weinig momenten dat we zelf konden voetballen en dus moesten we het ergens anders vandaan zien te halen."

Luuk de Jong kroonde zich tot matchwinner tegen AS Monaco.

'Zege niet in financiën uit te drukken'

Van Nistelrooij was vooral blij met de tweede en derde goal van PSV, waarbij een diagonale voorzet tot het doelpunt leidde. "We hebben vooraf bekeken waar we ze konden pakken en ook aangestipt dat we met de diagonale ballen voor dreiging konden zorgen."

"Dat ze dat dan zo laat in de wedstrijd ondanks de vermoeidheid nog kunnen uitvoeren, is enorm bijzonder", zei Van Nistelrooij. "Bovendien zorgt het voor een enorme ontlading bij de spelers, de staf en de supporters. Geweldig!"

"Deze zege heeft een enorme waarde, dat is niet in financiën uit te drukken. Dit is gewoon een team dat heel duidelijk de mindere ploeg was vandaag, maar toch een manier heeft gevonden om te winnen. Daar kan niets tegenop."

PSV gaat in de de play-offs om een Champions League-ticket strijden met het Rangers FC van Giovanni van Bronckhorst. De heenwedstrijd vindt op 16 augustus plaats in Schotland, waarna PSV op 24 augustus het ticket hoopt binnen te slepen.