Real Madrid-coach Carlo Ancelotti waakt voor onderschatting van tegenstander Eintracht Frankfurt in de strijd om de Europese supercup. De Duitsers gingen afgelopen weekend in de openingswedstrijd van het nieuwe Bundesliga-seizoen met 1-6 onderuit tegen Bayern München.

"We laten ons niet misleiden door die uitslag", zei Ancelotti dinsdag op zijn vooruitblikkende persconferentie. "Die wedstrijd was tegen Bayern, maar daarvoor had de ploeg ook een uitstekend seizoen in de Europa League. Het is een dynamische ploeg."

De Italiaanse trainer leeft met veel vertrouwen toe naar de wedstrijd van woensdag in Helsinki. "Alle spelers voelen zich goed. Ik denk dat de ploeg nog beter is geworden."

Real-spits Karim Benzema sluit zich aan bij Ancelotti. "Het klopt dat we niet meer de allerjongsten zijn, maar we werken heel hard", zei de Fransman. "We hebben een goede ploeg en ik denk dat die nog beter is dan afgelopen seizoen. Daarom zullen we ook om alle prijzen meespelen."

Real Madrid kan de Europese supercup voor de vijfde keer veroveren. 'De Koninklijke' won de strijd tussen de Champions League-winnaar en de Europa League-winnaar in 2002, 2014, 2016 en 2017. Eintracht Frankfurt won de prijs nog nooit.

De Europese supercup tussen Champions League-winnaar Real Madrid en Europa League-winnaar Eintracht Frankfurt begint woensdag om 21.00 uur. De wedstrijd wordt gespeeld in het olympisch stadion, dat plaats biedt aan ruim 36.000 toeschouwers.