PSV-trainer Ruud van Nistelrooij kiest in de return tegen AS Monaco in de derde voorronde van de Champions League voor precies dezelfde opstelling als in Monte Carlo. Dat betekent dat Ismael Saibari dinsdag opnieuw de voorkeur krijgt boven Johan Bakayoko.

Opstelling PSV Benítez; Mwene, Teze, Obispo, Max; Sangaré, Til, Veerman; Saibari, De Jong, Gakpo.

Opstelling AS Monaco Nübel; Vanderson, Disasi, Maripan, Jakobs; Fofana, Matazo; Minamino, Volland, Golovin; Ben Yedder.

In de heenwedstrijd (1-1) stond de 21-jarige Saibari ten koste van Bakayoko ook al verrassend in de basis. In de strijd om de Johan Cruijff Schaal en in het Eredivisie-duel met FC Emmen ging de voorkeur van Van Nistelrooij juist uit naar Bakayoko en was Saibari invaller.

Ten opzichte van het Eredivisie-duel met FC Emmen van afgelopen weekend (4-1) keren ook Phillipp Mwene, Ibrahim Sangaré en Guus Til terug in de basis van PSV. Het drietal kreeg tegen tegen de promovendus rust met het oog op het cruciale treffen met Monaco.

PSV ontvangt AS Monaco voor het tweede jaar op rij. Vorig seizoen ontmoetten de twee ploegen elkaar in de groepsfase van de Europa League en won Monaco in Eindhoven (1-2). De Nederlandse spits Myron Boadu, destijds de maker van de openingstreffer, ontbreekt vanwege een blessure bij de Monegasken.

PSV-AS Monaco begint dinsdag om 20.30 uur. De winnaar van het tweeluik neemt het in de play-offs op tegen Rangers FC of Union Sint-Gillis. Union won de eerste wedstrijd van het tweeluik in België met 2-0.