Haris Medunjanin keert na veertien jaar terug op de Nederlandse velden. De 37-jarige middenvelder heeft dinsdag een eenjarig contract getekend bij PEC Zwolle.

Medunjanin komt transfervrij over van het Amerikaanse FC Cincinnati. Daarvoor speelde hij bij Philadelphia Union, Maccabi Tel Aviv, Deportivo La Coruña, Gaziantepspor en Real Valladolid. Medunjanin was eerder in Nederland actief voor AZ en Sparta Rotterdam. In 2006 en 2007 werd hij Europees kampioen met Jong Oranje.

"Voor mij voelt het supergoed om terug te keren in Nederland, waar ik mijn eerste stappen als profvoetballer heb gezet", zegt Medunjanin dinsdag op de site van zijn nieuwe werkgever. "Ik ben op dit moment hartstikke fit, maar zal nog wel wedstrijdritme moeten opdoen. Ik wil deze ploeg met mijn ervaring en kwaliteiten maar wat graag verder helpen."

Medunjanin wordt in Zwolle herenigd met trainer Dick Schreuder. De coach werkte als assistent bij Philadelphia Union samen met de middenvelder. "Haris en Dick kennen elkaar ontzettend goed. Dick weet dus precies wat voor speler we in huis hebben gehaald", reageert technisch directeur Marcel Boudesteyn.

"Haris is topfit en heeft de voorbije jaren veel wedstrijden gespeeld in de MLS. Met zijn ervaring zal hij een enorme verrijking zijn voor deze jonge groep, zowel binnen als buiten het veld", doelt Boudesteyn onder meer op de zestig interlands van Medunjanin voor Bosnië en Herzegovina.

Medunjanin kan vrijdag zijn debuut maken voor PEC, dat dan een uitwedstrijd tegen Telstar speelt. De 'Blauwvingers' degradeerden afgelopen seizoen rechtstreeks uit de Eredivisie naar de Keuken Kampioen Divisie.