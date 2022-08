Jasper Cillessen zegt dat geldschieter Marcel Boekhoorn een belangrijke rol heeft gespeeld in zijn keuze om terug te keren bij NEC. De 67-jarige ondernemer vloog hoogstpersoonlijk naar Valencia om de keeper van Oranje tot een transfer naar Nijmegen te bewegen.

"We hebben samen geluncht toen hij naar Valencia kwam", zei Cillessen dinsdag bij zijn presentatie volgens Omroep Gelderland. "Ik hoorde wat hij van plan is met de club. Hij wil stappen gaan maken met NEC. We hebben de ambitie om jaarlijks Europees te spelen. Dat herinner ik me nog, de wedstrijden die NEC toen speelde tegen Udinese en Tottenham."

Het was eind vorige week nog even de vraag of de terugkeer van de 33-jarige Cillessen bij NEC wel zou doorgaan. Door een conflict van de keeper met Valencia stond de transfer op losse schroeven. De plooien werden zondag alsnog gladgestreken, waardoor Cillessen maandag een driejarig contract tekende in Nijmegen.

"Het liep met Valencia hoog op, maar daar wil ik nu niet meer over praten. Dat heeft geen zin meer", zei Cillessen over het conflict. Aangezien de transfer afgelopen weekend nog niet rond was, verdedigde Mattijs Branderhorst zondag het doel in de thuiswedstrijd tegen FC Twente (0-1).

Komende zondag in het uitduel met FC Volendam lijkt Branderhorst plaats te moeten maken voor Cillessen. "Er moest nog het een en ander goed geregeld worden. Daardoor kon ik er helaas dit weekend niet bij zijn. Maar als de trainer het goed vindt, speel ik zondag."

Jasper Cillessen werd dinsdag officieel gepresenteerd door NEC. Jasper Cillessen werd dinsdag officieel gepresenteerd door NEC. Foto: ANP

Cillessen sprak met Van Gaal over transfer

De vaste plek onder de lat bij NEC helpt Cillessen hoe dan ook in zijn kansen om geselecteerd te worden voor het WK van eind dit jaar in Qatar. De 63-voudig international sprak al met bondscoach Louis van Gaal en keeperstrainer Frans Hoek over zijn overgang naar de club waar hij doorbrak.

"Ik moet gewoon presteren en de Jasper laten zien die ze kennen. Daar hebben zij alle vertrouwen in. Van Gaal heeft niet gezegd dat ik geen kans meer zou maken op het WK. Dan was het waarschijnlijk anders geweest", zei Cillessen.

"Het WK is een van mijn grote doelstellingen dit jaar. Het is fijn dat ik bij NEC elke week een kans krijg. En omdat het hier een hele vertrouwde omgeving voor mij is, heb ik geen aanpassingsperiode nodig en is het een stuk makkelijker."

Cillessen doorliep de jeugdopleiding van NEC, maar speelde alleen in het seizoen 2010/2011 in de hoofdmacht van de Nijmegenaren. Hij werd in de zomer van 2011 aangetrokken door Ajax en speelde daarna voor FC Barcelona (2016-2019) en Valencia (2019-2022).