PSV lijkt dinsdagavond vooral voor een fysieke strijd met AS Monaco te staan tijdens de return in de derde voorronde van de Champions League. Het wordt erop of eronder voor de ploeg van Ruud van Nistelrooij, na een gelijkspel (1-1) in de eerste wedstrijd van het tweeluik. De gevaren voor PSV zijn de tactische flexibiliteit en de fitheid van Monaco.

"Monaco oogt heel fit en dat kan nog weleens een bedreiging zijn voor PSV, dat in de laatste twintig minuten van de vorige wedstrijd niet fit oogde", zegt de Nederlandse journalist Jurriaan van Wessem, die in Monaco woont, tegen NU.nl. "De fitheid is de verdienste van trainer Philippe Clement, die met zijn spelers een week eerder dan gebruikelijk op trainingskamp is gegaan."

Die goede voorbereiding heeft er volgens Van Wessem voor gezorgd dat de Monegasken, mede dankzij een sterke reservebank, een ploeg hebben die er tot de laatste seconde vol voor kan gaan.

"Wisselspeler Krépin Diatta oogt steeds fitter na lang blessureleed en ook Sofiane Diop, Breel Embolo en Gelson Martins kunnen het verschil maken als ze speelminuten krijgen", zegt hij.

"En het verschil met vorige week is dat Caio Henrique weer kan spelen. Dat is een betere linksback dan Ismail Jakobs (die vorige week een grote fout maakte, red.)."

Krépin Diatta in duel met Érick Gutiérrez tijdens de derde voorronde van Champions League. Krépin Diatta in duel met Érick Gutiérrez tijdens de derde voorronde van Champions League. Foto: Getty Images

'Er kan paniek ontstaan bij PSV'



Van Wessem waarschuwt naast de fysieke kracht ook voor het tactische vermogen van Monaco. "De verwachting is dat ze in een 4-3-2-1-formatie gaan spelen, met Wissam Ben Yedder als diepe spits. Zonder wissels kunnen ze overstappen naar een 3-5-2-formatie. Die switch kan ervoor zorgen dat er paniek ontstaat bij PSV."

Wat dat betreft is er volgens Van Wessem een belangrijke rol weggelegd voor PSV'er Ibrahim Sangaré. "Dat is een speler die het de ploeg van Clement lastig kan maken met zijn kwaliteiten op het middenveld." Sangaré tekende zondag een kersvers contract bij PSV tot medio 2027, nadat hij in verband werd gebracht met verscheidene clubs uit de Premier League.

"Monaco is nog altijd ijzersterk in de counter, maar neemt ook steeds meer het initiatief", aldus Van Wessem. De ploeg heeft afgelopen weekend vertrouwen geput uit het gewonnen competitieduel met Strasbourg (2-1). "Psychologisch is deze overwinning heel belangrijk voor Monaco, omdat Strasbourg een angstgegner is voor hen."

Ibrahim Sangaré op het middenveld in duel met Monaco-spelers Eliot Matazo en Wissam Ben Yedder. Ibrahim Sangaré op het middenveld in duel met Monaco-spelers Eliot Matazo en Wissam Ben Yedder. Foto: ANP

Slotfase is het zwakke punt van Monaco

Omdat uitdoelpunten niet meer dubbel tellen, wordt er bij een gelijke stand verlengd in het Philips Stadion. Er lijkt een vloek te rusten op de slotfases van AS Monaco. "De slotfase blijft lastig voor Monaco, zoals in meerdere wedstrijden uit het verleden blijkt", constateert Van Wessem.

Hoewel AS Monaco kan domineren in een wedstrijd, neemt Clement nooit veel risico's. "Hij gooit de zaak dicht wanneer zijn ploeg gescoord heeft, net zoals in de wedstrijd tegen Strasbourg. Dit kan ervoor zorgen dat het in de laatste fase mis kan gaan voor de ploeg van de Belgische coach."

Vorig jaar wist AS Monaco de groepsfase van de Champions League niet te halen door een eigen doelpunt in de verlenging tegen Shakhtar Donetsk (2-2). En na negen zeges op rij leek AS Monaco afgelopen seizoen de tweede plek in Ligue 1, en daarmee directe plaatsing voor Champions League, veilig te stellen. Op de slotdag van de Franse competitie gaven de Monegasken tegen RC Lens de winst uit handen in de 96e minuut, wederom een teloorgang in het laatste stadium van een wedstrijd.

Philippe Clement tijdens de eerste wedstrijd van het tweeluik in Stade Louis II (1-1). Philippe Clement tijdens de eerste wedstrijd van het tweeluik in Stade Louis II (1-1). Foto: AFP

'Er ontstaat een soort wantrouwen bij de fans van Monaco'

Bij AS Monaco hangt veel af van het duel van dinsdagavond, benadrukt Van Wessem. "Monaco heeft door het verkopen van onder anderen Aurélien Tchouaméni aan Real Madrid 130 miljoen euro in kas, maar heeft nog altijd geen opvolger aangetrokken."

Er ontstaat volgens Van Wessem een soort wantrouwen bij de fans. "Ze vragen zich af: houden jullie het geld in kas of gaan jullie er nog iets mee doen? Het stadion is al een hele tijd halfleeg en er is veel ongenoegen rond de Russische eigenaar." Tot nu toe zijn alleen Takumi Minamino (15 miljoen euro) en Embolo (12,5 miljoen euro) gehaald als zomeraanwinsten.

Kampioen worden in de Franse competitie lijkt geen optie voor de club vanwege de overmacht van Paris Saint-Germain. "Een tweede plek zou al een verkapt kampioenschap betekenen voor de ploeg van Clement, die nu de tijd heeft om de ploeg naar zijn hand te zetten", zegt Van Wessem.

Belangrijke PSV-spelers zijn fit

Bij AS Monaco ontbreken dinsdagavond centrale verdediger Benoît Badiashile en Myron Boadu. Beide spelers zijn niet fit vanwege een voetblessure.

Van Nistelrooij kan dinsdagavond niet beschikken over Noni Madueke, Olivier Boscagli, Carlos Vinícius, Mauro Júnior en Yorbe Vertessen. Verder staat de ploeg er volgens de PSV-trainer goed op. "Monaco was vorige week vooral het laatste kwartier sterker. Nu moet er geen reden zijn om aan het eind van de wedstrijd minder te zijn dan Monaco."



De wedstrijd tussen PSV en Monaco begint dinsdagavond om 20.30 uur. Mochten de Eindhovenaren dan worden uitgeschakeld, dan is de ploeg in elk geval verzekerd van een plek in de groepsfase van de Europa League. Schakelt PSV de Franse ploeg uit, dan wacht een tweeluik met Rangers FC of Union Sint-Gillis in de play-offs.