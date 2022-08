Marcos López is de nieuwe linksback van Feyenoord. De Peruviaans international komt over van San Jose Earthquakes en tekent in De Kuip een contract tot de zomer van 2026.

De 22-jarige López komt naar verluidt voor ruim 1 miljoen euro naar Rotterdam en kan worden gezien als de opvolger van Tyrell Malacia. De jeugdexponent verruilde Feyenoord deze zomer voor een bedrag van zo'n 15 miljoen voor het Manchester United van Erik ten Hag.

Bij San Jose Earthquakes had López nog een contract tot het einde van het kalenderjaar. In het huidige MLS-seizoen deed López zeventien competitieduels mee voor de club waar hij sinds januari 2019 onder contract stond.

"Dit is een grote stap in mijn carrière en een kans die ik met beide handen aan wil grijpen", reageert López. Hij is nog in afwachting van zijn werkvergunning en mag daarom nog niet in actie komen voor de Rotterdammers.

Doordat het vertrek van Malacia bij de start van het Eredivisie-seizoen nog niet was opgevangen, moest trainer Arne Slot creatief zijn tegen Vitesse (2-5-zege). In het GelreDome startte rechtsback Marcus Pedersen uit nood op de linkerflank.

Na het vertrek van Marcos Senesi had Feyenoord überhaupt nog maar vier verdedigers, spelers uit de beloftenploeg niet meegerekend. Slot beschikte alleen over zomeraanwinst Jacob Ramussen, Gernot Trauner, Lutsharel Geertruida en Pedersen.