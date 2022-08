Francisco Conceição heeft maandag zijn eerste officiële doelpunt in het shirt van Ajax gemaakt. De zomeraanwinst scoorde in de eerste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie namens Jong Ajax tegen Telstar, al was dat niet genoeg voor de zege: 1-1. Jong AZ won met 3-1 van MVV Maastricht, waarbij een voorname rol was weggelegd voor twee zoons van oud-profs.

Conceição, die door Ajax deze zomer voor 5 miljoen euro werd overgenomen van FC Porto, tekende tegen Telstar vlak voor rust voor de gelijkmaker. De negentienjarige vleugelaanvaller, die regelmatig voor dreiging zorgde, tikte binnen nadat hij de bal uit de kluts had ontvangen.

Al na enkele minuten had Telstar de leiding genomen dankzij een rake kopbal van Koen Blommestijn. De wedstrijd op Sportpark De Toekomst werd bijgewoond door onder anderen toekomstig bondscoach Ronald Koeman, wiens zoon en naamgenoot op doel stond bij Telstar.

In Wijdewormer kwam Jong AZ tegen MVV eveneens heel vroeg op voorsprong. Maxim Dekker was de doelpuntenmaker. Na een kwartier was het alweer gelijk, toen keeper Sam Westerveld (de zoon van oud-doelman Sander Westerveld) mistrapte bij een terugspeelbal en de bal het doel in zag rollen.

Toch won Jong AZ en ook bij de belangrijke 2-1 was een hoofdrol weggelegd voor een zoon van een ex-prof. Mexx Meerdink, de zoon van voormalig AZ-aanvaller Martijn Meerdink, scoorde in de 51e minuut. Soullyman Allouch bepaalde de eindstand met een mooie uithaal op 3-1.

Jong Ajax-Telstar en Jong AZ-MVV waren de laatste duels uit de eerste Keuken Kampioen Divisie-speelronde. Heracles Almelo won vrijdag met 4-0 van ADO Den Haag en gaat op basis van doelsaldo aan kop.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet om de blunder van Jong AZ-keeper Sem Westerveld te bekijken.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie