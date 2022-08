Galatasaray heeft maandag de komst van Dries Mertens bevestigd. De Belgische aanvaller gaat in Istanboel een miljoenensalaris opstrijken en tekent een contract voor één seizoen.

De 35-jarige Mertens was transfervrij op te pikken na zijn vertrek bij Napoli, waar hij met 148 doelpunten topscorer aller tijden werd. Eerder bevestigde Galatasaray al in onderhandeling te zijn met Mertens en nu is er een akkoord bereikt.

Bij Galatasaray ontvangt Mertens een tekenbonus van 1,1 miljoen euro en een salaris van 2,9 miljoen euro, zo meldt de Turkse club in een verklaring. In de verbintenis is bovendien een optie op een extra jaar opgenomen.

Mertens speelde de afgelopen negen jaar bij Napoli, dat hem tevergeefs een aanbieding deed om langer bij de club te blijven. Eerder in zijn carrière stond de 105-voudig international van België onder contract bij KAA Gent, Eendracht Aalst, AGOVV, FC Utrecht en PSV.

Galatasaray versterkte zich eerder op de dag met Lucas Torreira. De Uruguayaanse middenvelder komt over van Arsenal en wordt bij de 21-voudig kampioen van Turkije een concurrent van Fredrik Midtsjø, die AZ deze zomer na vijf seizoenen verliet.

Met Mertens en Torreira hoopt Galatasaray weer boven in de Turkse Süper Lig mee te doen. Vorig seizoen eindigde de Turkse topclub teleurstellend op de dertiende plek. Galatasaray begon het nieuwe seizoen zondag met een 0-1-zege op Antalyaspor.