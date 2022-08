Jean-Paul Boëtius vervolgt zijn loopbaan bij Hertha BSC. De 28-jarige Rotterdammer heeft een driejarig contract getekend bij de nummer zestien van het vorige Bundesliga-seizoen.

Boëtius trainde deze zomer met zijn oude club Feyenoord mee, nadat zijn contract bij FSV Mainz na vier seizoenen was afgelopen. Hij speelde ook in een aantal oefenduels mee met de Rotterdammers, maar tekende dus geen contract in De Kuip.

De spelmaker kwam tijdens zijn loopbaan twee keer uit voor Feyenoord, de club waar hij groot werd. Naast Mainz speelde hij in het buitenland ook voor FC Basel en KRC Genk. Eén keer droeg Boëtius het shirt van Oranje.

"Tijdens zijn vier Bundesliga-seizoenen bij Mainz heeft hij regelmatig zijn kwaliteiten laten zien. Hij is een doorgewinterde prof, kent onze coach uit die periode en weet daardoor welk voetbal we willen spelen", zegt Hertha-directeur Fredi Bobic over Boëtius.

"Het is voor ons een meevaller dat we een speler met zo veel kwaliteit en Bundesliga-ervaring transfervrij hebben kunnen vastleggen. We zijn heel blij dat hij besloten heeft om voor Hertha te gaan spelen."

Boëtius gaat in Berlijn met rugnummer 10 spelen en treft onder anderen landgenoot Deyovaisio Zeefuik. Mogelijk debuteert hij zaterdag al, wanneer Hertha thuis tegen Eintracht Frankfurt speelt.