Jean-Paul Boëtius vervolgt zijn loopbaan bij Hertha BSC. De 28-jarige Rotterdammer heeft een driejarig contract getekend bij de nummer zestien van het vorige Bundesliga-seizoen. Borussia Dortmund heeft Anthony Modeste vastgelegd als vervanger van Sébastien Haller, bij wie recent een kwaadaardige tumor in zijn teelbal werd ontdekt.

Boëtius trainde deze zomer met zijn oude club Feyenoord mee, nadat zijn contract bij FSV Mainz na vier seizoenen was afgelopen. Hij speelde ook in een aantal oefenduels mee met de Rotterdammers, maar tekende dus geen contract in De Kuip.

De spelmaker kwam tijdens zijn loopbaan twee keer uit voor Feyenoord, de club waar hij groot werd. Behalve voor Mainz speelde hij in het buitenland ook voor FC Basel en KRC Genk. Boëtius droeg één keer het shirt van Oranje.

"Tijdens zijn vier Bundesliga-seizoenen bij Mainz heeft hij regelmatig zijn kwaliteiten laten zien. Hij is een doorgewinterde prof, kent onze coach uit die periode en weet daardoor welk voetbal we willen spelen", zegt Hertha-directeur Fredi Bobic over Boëtius.

"Het is voor ons een meevaller dat we een speler met zo veel kwaliteit en Bundesliga-ervaring transfervrij hebben kunnen vastleggen. We zijn heel blij dat hij besloten heeft om voor Hertha te gaan spelen."

Boëtius gaat in Berlijn met rugnummer 10 spelen en treft onder anderen landgenoot Deyovaisio Zeefuik. Mogelijk debuteert hij zaterdag al, wanneer Hertha thuis tegen Eintracht Frankfurt speelt.

Modeste neemt plek Haller in

Dortmund neemt de ervaren Modeste over van 1. FC Köln. De 34-jarige Fransman heeft voor een jaar getekend bij 'BVB', waar hij de plek inneemt van Haller, die de komende tijd niet in actie kan komen wegens zijn ziekte.

"We zijn gezien de ziekte van Sébastien Haller blij dat we op korte termijn zo'n spits aan de selectie hebben kunnen toevoegen. Hij maakte vorig seizoen twintig goals en kan precies de rol vervullen die onze coach Edin Terzic voor ogen heeft", zegt sportief directeur Sebastian Kehl op de site van Dortmund.

Modeste, die rugnummer 20 gaat dragen in Dortmund, begint aan zijn tiende avontuur als prof. Eerder speelde hij voor OGC Nice, Angers, Girondins de Bordeaux, Blackburn Rovers, SC Bastia, Hoffenheim, Tianjin Quanjian FC, Saint-Étienne en dus Köln.

Zijn nieuwe teamgenoot Haller moet wegens de gevonden kwaadaardige tumor chemotherapie ondergaan. Hij was nog maar net speler van Dortmund, dat hem voor 31 miljoen euro had overgenomen van Ajax.