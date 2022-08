AS Monaco-trainer Philippe Clement heeft volop vertrouwen in een goede afloop van de return tegen PSV in de derde voorronde van de Champions League. Volgens de Belgische coach kan de betere fysieke kwaliteit van zijn ploeg dinsdag van doorslaggevend belang zijn.

"Wij zijn op fysiek vlak beter dan PSV en daarom denk ik dat we de favoriet zijn. Dat moeten we alleen tijdens de wedstrijd bevestigen op het veld", zei de 48-jarige Clement in aanloop naar de return tegen PSV in het Philips Stadion.

Tijdens de eerste ontmoeting (1-1) zaten de spelers van PSV er in de slotfase volledig doorheen en oogde Monaco veel fitter. Toen had PSV de zaterdag daarvoor het duel om de Johan Cruijff Schaal gespeeld. Nu hebben beide ploegen een competitiewedstrijd in het afgelopen weekend achter de rug.

"Wel hebben zij dit keer het voordeel van het spelen voor eigen publiek, maar dat zal het verschil niet maken", aldus Clement. "Er zullen twee geweldige teams met specifieke kwaliteiten tegenover elkaar staan en het is aan ons om te bewijzen dat we over twee duels het beste team zijn."

Clement vindt duel met PSV niet cruciaal

Hoewel de winnaar van het duel tussen PSV en AS Monaco in de play-offs om een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League mag strijden, wilde Clement de wedstrijd in Eindhoven niet cruciaal noemen. Volgens de trainer is er ook bij uitschakeling nog genoeg om voor te spelen.

"Ik probeer altijd positief te blijven", zei Clement. "Als we ons niet kwalificeren voor de Champions League, dan zijn er nog veel interessante duels in de competitie en Europa League. Maar we zijn er nu van overtuigd dat de Champions League haalbaar is."

"We zijn ons ervan bewust dat het een finale is, maar het blijft voetbal. Je kan negentig minuten domineren en uiteindelijk toch niet doorgaan", vervolgde Clement. "Ondanks alles is het belangrijk om steeds te blijven denken dat we het kunnen."

De return tussen PSV en AS Monaco begint dinsdag om 20.30 uur. De winnaar van het tweeluik neemt het in de play-offs op tegen Rangers FC of Union Sint-Gillis. Union won de eerste wedstrijd van het tweeluik in België met 2-0.