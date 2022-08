Giovanni van Bronckhorst heeft de hoop op een plek in de play-offs van de Champions League met Rangers FC nog niet opgegeven. Zijn ploeg moet dinsdag tegen het Belgische Union Sint-Gillis een 2-0-nederlaag uit de eerste wedstrijd zien weg te werken.

"De hele ploeg was vorige week erg teleurgesteld. Maar nu krijgen we een kans om het recht te zetten met een prestatie waarvan ik weet dat we die kunnen leveren. Vorige week haalden we niet ons normale Europese niveau", aldus Van Bronckhorst.

De oud-Feyenoord-trainer houdt zich vast aan de Europese thuiswedstrijden van vorig seizoen. Rangers bereikte toen de finale van de Europa League, waarin na strafschoppen werd verloren van Eintracht Frankfurt.

"Tegen wie we ook uitkomen, wij hebben in eigen huis altijd vertrouwen. De sfeer is hier altijd fantastisch en ik ben er zeker van dat dat dinsdag ook zo zal zijn", aldus Van Bronckhorst.

"We willen doelpunten maken, maar we mogen de organisatie ook niet uit het oog verliezen. Het evenwicht bepaalt alles. Maar ons doel is aanvallen en veel kansen creëren."

Als Rangers erin slaagt Union Sint-Gillis uit te schakelen, dan wordt in de play-offs tegen PSV of AS Monaco gespeeld. PSV-Monaco begint dinsdag om 20.30 uur, een kwartier later is de aftrap bij Rangers-Union.