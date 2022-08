Chelsea laat Timo Werner terugkeren bij RB Leipzig. De Londenaren verkopen de spits voor zo'n 20 miljoen euro en accepteren daarmee een miljoenenverlies.

De 26-jarige Werner keert terug bij de club waar hij tussen 2016 en 2020 al onder contract stond. Chelsea betaalde twee jaar geleden zo'n 55 miljoen euro voor de diensten van Werner, maar de Duits international kon nooit voor langere tijd imponeren in het shirt van 'The Blues'.

Werner kwam bij Chelsea tot 89 wedstrijden, waarin hij 23 keer scoorde. In 2021 beleefde hij met de Londense topclub zijn hoogtepunt door de Champions League te winnen. Daarna won hij ook de Europese Super Cup en de wereldbeker voor clubs met Chelsea.

Ondanks de drie prijzen kan Werner in een rijtje worden geschaard met mislukte spitsen in het shirt van Chelsea. Na het vertrek van Didier Drogba in 2012 lukt het de club maar niet een geschikte opvolger te vinden. Onder anderen Fernando Torres, Radamel Falcao en Álvaro Morata konden niet overtuigen op Stamford Bridge.

Timo Werner keert terug in de Red Bull Arena. Foto: RB Leipzig

Werner niet eerste keuze bij Chelsea

In de voorbereiding van het huidige seizoen was Werner ondanks het vertrek van Romelu Lukaku en de afwezigheid van een andere topspits niet de eerste keuze van manager Thomas Tuchel. In de eerste wedstrijd van het Premier League-seizoen speelde Chelsea met Kai Havertz als valse spits.

Werner tekent tot 2026 bij Leipzig en is de derde topaankoop van Leipzig dit transferwindow. Eerder kwamen linksback David Raum (TSG Hoffenheim) en middenvelder Xaver Schlager (VfL Wolfsburg) voor respectievelijk 12 miljoen en 26 miljoen euro naar de Bundesliga-club.

De start van het seizoen verliep teleurstellend voor Leipzig, dat deze zomer Brian Brobbey verkocht aan Ajax. De strijd om de Duitse supercup werd verloren van Bayern München (3-5) en in de eerste Bundesliga-wedstrijd werden punten verspeeld op bezoek bij VfB Stuttgart (1-1).

