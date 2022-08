De wedstrijd tussen PSV en AS Monaco van dinsdagavond in de derde voorronde van de Champions League zou ook kunnen worden betiteld als 'het duel van minimaal 5 miljoen euro'.

Dat bedrag staat namelijk op het spel in het Philips Stadion. De Champions League is traditiegetrouw het toernooi waarin wordt gesmeten met miljoenen, maar ook in de kwalificaties zijn er al interessante bedragen te verdienen.

Als PSV ten koste van AS Monaco de play-offs bereikt en daarin wordt uitgeschakeld, incasseert de club als 'troostprijs' 5 miljoen euro.

De winnaars van die play-offs krijgen daarvoor geen aparte bonus, omdat zij aanspraak kunnen maken op de reguliere bedragen die worden uitgekeerd in het hoofdtoernooi van de Champions League.

Bedrag loopt verder op door coëfficiëntenpremie

Alleen al het startgeld bedraagt 15,64 miljoen euro. Maar daar blijft het niet bij: er wordt ook een zogeheten coëfficiëntenpremie uitgekeerd. Hoe hoger clubs staan op een lijst op basis van de prestaties in de laatste tien jaar, hoe meer geld ze kunnen verdienen.

PSV staat 37e, maar de UEFA stelt te zijner tijd een lijst samen met louter Champions League-deelnemers, 32 in totaal. Zouden de Eindhovenaren bijvoorbeeld 25e staan op deze geschoonde lijst, dan zouden ze op dit vlak al 9,096 miljoen euro toucheren.

Vorige week eindigde de ontmoeting in Monaco in een 1-1-gelijkspel. Omdat uitdoelpunten bij een gelijke stand niet meer dubbel tellen, wordt er sowieso verlengd als er ook dinsdagavond na negentig minuten een gelijke stand op het bord staat.

PSV gaf vorige week een 0-1-voorsprong uit handen. Foto: ANP

Ajax neemt sowieso deel aan hoofdtoernooi

Verder kunnen Champions League-deelnemers rekenen op inkomsten uit de marketpool (het bedrag aan uitzendrechten dat de UEFA verdeelt onder de clubs) en zijn er ook wedstrijdpremies te verdienen. Een overwinning is goed voor 2,8 miljoen euro, een gelijkspel levert clubs 930.000 euro op.

Ajax is als landskampioen al verzekerd van een optreden in het hoofdtoernooi, waarvoor op 25 augustus wordt geloot.

Mocht PSV dinsdagavond worden uitgeschakeld, dan zijn de Eindhovenaren in elk geval verzekerd van een optreden in de groepsfase van de Europa League. Slaagt de ploeg van Ruud van Nistelrooij erin AS Monaco uit te schakelen, dan wacht een tweeluik met Rangers FC of Union Sint-Gillis in de play-offs.

Programma derde voorronde Champions League: PSV-AS Monaco (1-1)

Sturm Graz-Dynamo Kyiv (0-1)

Rangers FC-Union-Sint-Gillis (0-2)

FC Midtjylland-Benfica (1-4)

Pyunik-Rode Ster Belgrado (0-5)

Zalgiris-Bodø/Glimt (0-5)

Viktoria Plzen-FC Sheriff (2-1)

Dinamo Zagreb-Ludogorets (2-1)

Ferencváros-Qarabag (1-1)

Apollon Limassol-Maccabi Haifa (0-4)

Tussen haakjes uitslag eerste ontmoeting. Alle returns worden dinsdagavond gespeeld.