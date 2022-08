PSV-trainer Ruud van Nistelrooij stelt dat zijn ploeg in fysiek opzicht klaar is voor de return in de derde voorronde van de Champions League tegen AS Monaco dinsdagavond. Afgezien van de bekende blessuregevallen beschikt de coach over een fitte selectie.

"De ploeg staat er goed op", zegt Van Nistelrooij maandag in gesprek met ESPN. Afgezien van Noni Madueke, Olivier Boscagli, Carlos Vinícius, Mauro Júnior en Yorbe Vertessen is iedereen fit bij PSV.

Van Nistelrooij erkent dat zijn spelers vorige week bij de heenwedstrijd tegen Monaco (1-1) aan het eind van de wedstrijd snakten naar het laatste fluitsignaal. "Maar toen hadden wij de zaterdag ervoor nog om de Johan Cruijff Schaal gestreden. Nu heeft zowel PSV als Monaco een competitiewedstrijd achter de rug."

"Monaco was vorige week vooral het laatste kwartier sterker. Nu moet er geen reden zijn om aan het eind van de wedstrijd minder te zijn dan Monaco. We kunnen er gewoon 90 of 120 minuten staan."

'Sangaré ziet toekomst bij PSV'

PSV won zaterdag de eerste competitiewedstrijd in de Eredivisie tegen FC Emmen met 4-1. Een dag later maakte de club de contractverlenging van Ibrahim Sangaré wereldkundig. Van Nistelrooij is verheugd dat de middenvelder zijn verblijf heeft verlengd tot medio 2027.

"Ik ben heel blij met zijn contractverlenging. Hij is een belangrijke pijler op het middenveld. Het is fantastisch dat hij bij PSV toekomst ziet. Hij is een kwaliteitsspeler. Sangaré kan bij ons nog grote stappen zetten."

De wedstrijd tussen PSV en Monaco begint dinsdagavond om 20.30 uur. De winnaar van het tweeluik neemt het in de play-offs van de Champions League op tegen Rangers FC of Union Sint-Gillis. Union won de heenwedstrijd in België met 2-0.