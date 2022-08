Philipp Lahm hoopt dat de spelers van Duitsland zich eind dit jaar tijdens het WK uitspreken tegen de mensenrechtensituatie in Qatar. De voormalige verdediger van 'Die Mannschaft' en toernooidirecteur van het EK 2024, gaat zelf in ieder geval niet naar het mondiale eindtoernooi.

"Als speler kun je er niet meer omheen", zegt de 38-jarige Lahm in gesprek met het Duitse Kicker. "Ik maak zelf geen deel uit van de delegatie en heb geen zin om daar als fan heen te vliegen. Dan volg ik het toernooi liever vanuit huis. Al was het natuurlijk anders geweest als ik daar in mijn functie iets had kunnen doen."

Het is niet de eerste keer dat Lahm zich uitspreekt tegen Qatar als gastland van het WK. De Duitser heeft al meerdere keren gezegd dat hij het raar vindt dat het emiraat is aangewezen als gastheer. Het land wordt regelmatig bekritiseerd vanwege de mensenrechtensituatie.

"Mensenrechten zouden de grootste rol moeten spelen bij de toekenning van een toernooi", vindt Lahm. "Als een land dat in dat opzicht het slechtst presteert het WK mag organiseren, ga je wel nadenken over de criteria die zijn gebruikt bij de toewijzing."

"Mensenrechten, duurzaamheid, de grootte van het land. Die factoren lijken allemaal geen rol te hebben gespeeld. Dit mag in de toekomst niet meer gebeuren."

Lahm speelde in zijn loopbaan 113 wedstrijden voor het Duitse elftal. De oud-speler van Bayern München werd in 2014 als aanvoerder wereldkampioen met Duitsland. Het WK in Qatar wordt van 21 november tot en met 18 december gehouden.