Josep Guardiola is onder de indruk van de manier waarop Erling Haaland zich zondag liet zien bij zijn competitiedebuut voor Manchester City. De Noorse topspits, een week geleden nog bekritiseerd na zijn optreden tegen Liverpool om de FA Community Shield, hielp 'The Citizens' met twee doelpunten aan een overwinning bij West Ham United.

Haaland verzilverde in de 36e minuut een door hemzelf versierde strafschop en schoof in de 65e minuut ook de tweede treffer binnen. Een week geleden speelde de topaankoop nog een vrij anonieme rol tegen Liverpool en miste hij een grote kans. Mede daardoor verloor City de strijd om de Engelse supercup met 3-1.

"Ik heb deze week gezien hoe goed Haaland is omgegaan met de kritiek die hij kreeg na de wedstrijd van vorige week", zei Guardiola op zijn persconferentie na het duel met West Ham. "Hij was erg kalm en trainde heel goed."

"Ik vond het ook mooi om te zien hoe hij de bal opeiste om de strafschop te nemen. Ik denk dat hij zelfs een teamgenoot in zijn gezicht had geslagen als iemand de bal van hem had afgepakt. Het is een heel goed teken dat hij zo veel zelfvertrouwen heeft."

299 Haaland neemt Manchester City direct bij de hand

Guardiola blij met ontevreden Haaland: 'Messi wilde ook altijd meer'

Haaland maakte deze zomer voor zo'n 60 miljoen euro de overstap van Borussia Dortmund naar Manchester City, waar de verwachtingen torenhoog zijn. De 21-voudig international van Noorwegen was namens Dortmund in 89 officiële wedstrijden goed voor 86 treffers.

Bij zijn competitiedebuut voor Dortmund in januari 2020 noteerde Haaland direct een hattrick. Na afloop van het duel met West Ham United baalde de spits dat hem dat bij Manchester City niet is gelukt, tot blijdschap van Guardiola.

"Dat ontevreden gevoel na twee doelpunten vind ik mooi om te zien", zei de Spaanse coach. "Ik heb het genoegen gehad om met Lionel Messi te werken. Als hij twee doelpunten maakte, wilde hij er drie. En als hij er drie scoorde, wilde hij er vier. De topscorers zijn nooit verzadigd."

Haaland voert met zijn twee doelpunten in de eerste speelronde wel de topscorerslijst in de Premier League aan, samen met Aleksandar Mitrovic (Fulham) en Pascal Gross (Brighton & Hove Albion). City vervolgt de competitie volgende week met een thuiswedstrijd tegen Bournemouth.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League