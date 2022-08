Trainer Xavi heeft zondagavond na het veiligstellen van de Trofeu Joan Gamper nog maar eens benadrukt dat hij hoopt dat Frenkie de Jong bij FC Barcelona blijft. De Nederlander luisterde zijn invalbeurt tegen het Mexicaanse Pumas UNAM (6-0) op met een doelpunt.

"Frenkie kent mijn positie en die van de club. Ik vind hem een geweldige speler en ik reken op hem dit seizoen. Maar ik weet niet wat er tot 31 augustus gaat gebeuren", zei Xavi na de traditionele oefenwedstrijd tegen TV3.

Het gonst al weken van de geruchten rond De Jong. De middenvelder wil graag bij FC Barcelona blijven, maar de Catalaanse club is er financieel bij gebaat om hem te verkopen. Het Manchester United van trainer Erik ten Hag toonde al verregaande interesse en zou al akkoord zijn met Barcelona over een transfersom.

Voorzitter Joan Laporta laat zich inmiddels bijna elke week wel een keer uit over de situatie rondom De Jong. De zestigjarige Spanjaard zei onlangs dat de veelbesproken middenvelder 'gewoon' bij FC Barcelona mag blijven, maar dat hij dan wel akkoord moet gaan met een verlaging van zijn salaris.

Voor de wedstrijd tegen Pumas UNAM sprak de preses opnieuw over de situatie van de 44-voudig international. "Er zijn aanbiedingen voor Frenkie de Jong binnengekomen. Maar we willen dat hij blijft en dat wil Frenkie zelf ook", aldus Laporta. Het contract van de oud-Ajacied loopt nog door tot medio 2026.

De Jong kwam zondag na rust als invaller het veld in en was in de 84e minuut verantwoordelijk voor het zesde en laatste doelpunt tegen Pumas UNAM. FC Barcelona begint het nieuwe seizoen in La Liga zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Rayo Vallecano.