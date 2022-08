Royal Antwerp FC heeft zondag de koppositie gegrepen in de Belgische competitie. De ploeg van coach Mark van Bommel boekte voor eigen publiek een moeizame thuiszege op OH Leuven: 3-2.

Antwerp kwam na een klein half uur spelen op achterstand door een doelpunt van Nachon Nsingi. Nog voor rust draaide de thuisploeg de achterstand om. Radja Nainggolan zorgde na een fraaie aanval voor de gelijkmaker en twee minuten later schoot Michael Frey op voorsprong.

Leuven raakte niet van slag en kwam vroeg in de tweede helft langszij via een rake kopbal van Louis Patris. Uiteindelijk won Antwerp toch dankzij twee goals van Michel-Ange Balikwisha in de laatste twintig minuten. Bij de laatste treffer schoot de Belg de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied prachtig in de rechterbovenhoek.

Vincent Janssen speelde het laatste kwartier mee bij de thuisploeg. Van Bommel kreeg in de tweede helft geel wegens aanmerkingen op de arbitrage.

Dankzij de overwinning gaat Antwerp na drie speelrondes alleen aan kop in de Jupiler Pro League. De ploeg van Van Bommel is als enige ploeg nog zonder puntenverlies en heeft drie punten voorsprong op KRC Genk, Anderlecht, OH Leuven en KV Oostende.

Eerder op de dag won Anderlecht op eigen veld met 3-0 van RFC Seraing. Francis Amuzu scoorde twee keer voor de Brusselse formatie en Fábio Silva was eenmaal trefzeker. Wesley Hoedt speelde de hele wedstrijd mee bij Anderlecht.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de prachtige 4-2 van Michel-Ange Balikwisha te bekijken.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Jupiler Pro League