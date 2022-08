Het conflict tussen Jasper Cillessen en zijn club Valencia is opgelost, melden het AD en VI zondag. Daardoor staat niets een transfer van de doelman naar zijn oude club NEC meer in de weg.

Volgens technisch directeur Ted van Leeuwen van NEC zijn de Spanjaarden afspraken niet nagekomen en had de 33-jarige doelman nog geld tegoed van de club. Inmiddels is er een akkoord bereikt en zal Cillessen een contract voor drie jaar tekenen bij de club uit Nijmegen.

NEC wilde Cillessen donderdag al presenteren, maar de persconferentie werd op het laatste moment afgelast. Ook vrijdag kon de beoogde presentatie niet doorgaan. De doelman stond in Nijmegen al wel op het veld, maar mag zich nog altijd geen speler van NEC noemen.

"NEC en Valencia waren er snel uit, wat wel opvallend is, want dat heb ik nog nooit meegemaakt met Spanjaarden", aldus Van Leeuwen eerder op de dag bij ESPN. "Maar er is nu een conflict tussen enerzijds de speler en zijn zaakwaarnemer en anderzijds Valencia over de afhandeling van de transfer."

Cillessen begon in 2001 in de jeugd bij NEC. In 2010 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal en een jaar later ging hij naar Ajax. In 2016 tekende de Oranje-international bij FC Barcelona, dat hij 2019 verruilde voor Valencia.