Frenkie de Jong heeft zondag met een doelpunt bijgedragen aan een ruime oefenzege van FC Barcelona. De Oranje-international maakte de laatste goal in de met 6-0 gewonnen wedstrijd tegen het Mexicaanse Pumas UNAM in de strijd om de Trofeu Joan Gamper.

De 25-jarige De Jong kwam in een volgepakt Camp Nou zes minuten voor tijd tot scoren voor Barcelona. De middenvelder veroverde zelf de bal, liep het zestienmetergebied binnen en schoot raak in de rechterhoek.

Voor De Jong, die de laatste tijd in verband wordt gebracht met een transfer naar Manchester United, was het zijn eerste doelpunt voor Barcelona sinds 24 februari. Toen scoorde hij in de achtste finales van de Champions League tegen Napoli.

De Jong kwam na rust in het veld bij Barcelona. Memphis Depay nam na een uur spelen de plek in van Robert Lewandowski. De Poolse spits, die deze zomer overkwam van Bayern München, had al na drie minuten de score geopend en daarmee zijn eerste goal voor Barcelona gemaakt. Hij omspeelde de doelman en schoot vanuit een moeilijke hoek raak.

Binnen twintig minuten liepen de Catalanen vervolgens uit naar 4-0. Pedri was twee keer trefzeker, waarvan eenmaal na een fraai hakje van Lewandowski. Tussendoor maakte Ousmane Dembélé met een hard schot de 3-0. Kort na rust breidde Pierre-Emerick Aubameyang de marge verder uit met een intikker.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om het doelpunt van Frenkie de Jong te bekijken.

Barcelona begint zaterdag aan nieuw seizoen

De Trofeu Joan Gamper is een jaarlijks oefentoernooi dat sinds 1966 wordt georganiseerd door FC Barcelona en sinds 1997 over één wedstrijd wordt beslist. De trofee is vernoemd naar Joan Gamper, die de Catalaanse topclub in 1899 oprichtte.

Barcelona begint volgende week aan het nieuwe seizoen in La Liga. De ploeg van coach Xavi speelt dan in Camp Nou tegen Rayo Vallecano.