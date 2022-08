Manchester City is zondag met een 0-2-overwinning bij West Ham United goed begonnen aan het Premier League-seizoen. Erling Haaland maakte bij zijn Premier League-debuut het verschil voor de ploeg die jaagt op de derde landstitel op rij.

Elf weken geleden stelde Manchester City tijdens een zinderende ontknoping het kampioenschap veilig door Aston Villa met 3-2 te verslaan. Gedurende het afgelopen seizoen ging het vaak over het ontbreken van een klassieke goalgetter bij 'The Citizens'. Met Haaland hoopt manager Josep Guardiola die vacature te hebben ingevuld.

De 22-jarige Noor, die vorige week droog bleef staan tijdens de met 3-1 verloren strijd om het Community Shield tegen Liverpool, liet in het Olympisch Stadion van Londen zien dat hij weinig aanpassingstijd nodig heeft.

Haaland werd vaak betrokken in het aanvalsspel van de bezoekers en het was de spits die na 35 minuten een strafschop afdwong door naar de grond te gaan na contact met doelman Alphonse Aréola. De Noor benutte de penalty feilloos.

Hoewel Manchester City, met Nathan Aké negentig minuten binnen de lijnen, lang niet op de toppen van de kunnen speelde, kwam West Ham United er bijna niet aan te pas. De Londenaren misten de creativiteit om tot kansen te komen en toen de ploeg na rust iets meer naar voren ging spelen, was het pleit snel beslecht. Kevin De Bruyne wist wel raad met de extra ruimte en met een fijne pass lanceerde hij Haaland, die overtuigend afrondde.

42 Bekijk hoe Haaland een strafschop versiert én benut

Hattrick voor Haaland blijft uit

De Noor vierde in 2020 zijn Bundesliga-debuut door namens Borussia Dortmund als invaller een hattrick te maken tegen FC Augsburg, maar bij zijn vuurdoop in de Premier League zat een drieklapper er niet in.

West Ham United kwam niet in de buurt van de aansluitingstreffer en ook het inbrengen van debutant Gianluca Scamacca (de ex-speler van PSV en PEC Zwolle die voor zo'n 35 miljoen euro overkwam van Sassuolo) kon de bezoekers niet verontrusten.

Manchester City profiteert met de zege optimaal van het gelijkspel van Liverpool tegen Fulham (2-2) van zaterdag. Eerder op de dag ging stadgenoot Manchester United bij het debuut van Erik ten Hag met 1-2 ten onder tegen Brighton & Hove Albion.

73 Haaland rondt genadeloos af op aangeven De Bruyne