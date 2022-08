AZ heeft de eerste Eredivisie-wedstrijd van het seizoen zondag moeizaam gewonnen. De ploeg van coach Pascal Jansen was dankzij twee doelpunten in de laatste twintig minuten met 2-0 te sterk voor Go Ahead Eagles.

Vangelis Pavlidis opende pas in de zeventigste minuut de score voor AZ. In de slotfase luisterde de negentienjarige Myron van Brederode zijn basisdebuut op met de 2-0.

AZ moest het tegen Go Ahead zonder de geblesseerden Jesper Karlsson, Jens Odgaard, Yukinari Sugawara en Zinho Vanheusden. Ook de vorige week aangetrokken Riechedly Bazoer was door een blessure niet inzetbaar.

Komende donderdag speelt AZ de return tegen Dundee United in de derde voorronde van de Conference League. De Alkmaarders moeten in het AFAS Stadion een 1-0-nederlaag uit de heenwedstrijd zien weg te poetsen.

AZ vervolgt de competitie volgende week zondag met een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Go Ahead speelt een dag eerder in Deventer tegen PSV.

AZ viert de openingstreffer van Vangelis Pavlidis. AZ viert de openingstreffer van Vangelis Pavlidis. Foto: ANP

Go Ahead krijgt grootste kans in eerste helft

Onder toeziend oog van AZ-icoon Kees Kist, die zondag zijn zeventigste verjaardag viert, creëerde AZ in de eerste helft tegen Go Ahead geen enkele grote kans. De thuisploeg kwam pas in de 37e minuut tot het eerste schot op doel; een kopbal van Dani de Wit was een eenvoudige prooi voor doelman Jeffrey de Lange.

Op slag van rust kreeg Go Ahead wel een grote kans op de openingstreffer. Bas Kuipers kopte in een klutssituatie op doel, maar keeper Hobie Verhulst voorkwam de 0-1.

In de tweede helft kreeg AZ al snel een grote kans op de openingstreffer via Pavlidis. De Griekse spits kwam oog in oog met De Lange te staan, maar de doelman bracht redding.

AZ voerde de druk steeds verder op en dat resulteerde twintig minuten voor tijd in de openingstreffer. Pavlidis tikte een voorzet van Aslak Fonn Witry binnen.

In de slotfase stelde Van Brederode de drie punten veilig voor AZ. De basisdebutant haalde van dichtbij hard uit na een combinatie met de net ingevallen Yusuf Barasi in het zestienmetergebied.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie