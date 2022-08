Een teleurgestelde Erik ten Hag was zondag na zijn in het water gevallen Manchester United-debuut kritisch op zijn ploeg. De coach vond dat zijn spelers te veel fouten maakten tijdens het Premier League-duel met Brighton & Hove Albion.

Door twee goals van Pascal Gross keek Manchester United halverwege al tegen een 0-2-achterstand aan. Een wanhoopsoffensief leverde niet meer dan de aansluitingstreffer op, een eigen doelpunt van Alexis Mac Allister.

"Dit is een terugslag, een echte teleurstelling", vertelde Ten Hag in gesprek met Sky Sports. "We moeten hiermee zien om te gaan. Ik wist al dat het niet makkelijk zou zijn. We zijn begonnen aan een proces dat tijd kost. Maar die tijd is er niet."

Ten Hag had niets aan te merken op de strijdlust van zijn spelers. "Het lag niet aan de houding. We maakten te veel fouten. We leden bijvoorbeeld veel te makkelijk balverlies en de organisatie stond niet altijd goed. We moeten dit analyseren en er lering uit trekken."

Met de entree van Cristiano Ronaldo na rust leek Manchester United nieuw elan te krijgen. "Het is duidelijk dat we in de tweede helft meer kansen kregen, via bijvoorbeeld Marcus Rashford. Het kost nog tijd voordat Ronaldo helemaal fit is, hij traint pas sinds ruim een week weer volledig mee. Volgende week zal hij er beter voor staan."

Ten Hag kreeg ook de vraag of er niet simpelweg meer versterkingen nodig zijn. "Ook met deze spelers hadden we het vandaag beter moeten doen", reageerde de oud-trainer van Ajax. "Ik ben totaal niet tevreden. We moeten ons nog ontwikkelen, maar in de top moet je direct leveren."

Aanvoerder Maguire reageert aangeslagen op verlies

Volgens aanvoerder Harry Maguire kwam de eerste tegengoal "keihard aan" bij de spelers van Manchester United. "We begonnen zo positief, na een prima voorbereiding. Maar het kon niet slechter: halverwege met 0-2 achter staan in eigen huis. Dat was een nachtmerrie. In de tweede helft ging het beter, maar het was niet voldoende. We moeten bijvoorbeeld creatiever worden."

Maguire vormde een verdedigingsduo met de van Ajax overgekomen Lisandro Martínez. "Het is fantastisch dat hij hier is. Er is echt sprake van een concurrentiestrijd tussen alle verdedigers. Wat je wel zag, is dat we nog niet zo vaak samen hebben gespeeld. Voor rust ging het soms mis in de afstemming. We hebben nog wat tijd nodig."

Zaterdag gaat Manchester United op bezoek bij Brentford en op 22 augustus volgt een thuisduel met Liverpool.