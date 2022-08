FC Emmen-speler Maikel Kieftenbeld heeft zaterdagavond in het verloren Eredivisie-duel met PSV (4-1) een ernstige kruisbandblessure opgelopen. Voor de 32-jarige middenvelder betekent deze kwetsuur het einde van het seizoen.

Kieftenbeld raakte in de slotfase van de wedstrijd in Eindhoven geblesseerd aan zijn knie bij een botsing met PSV-invaller Savio. De middenvelder van FC Emmen greep direct naar het gewricht. "Het ziet er niet heel goed uit", zei trainer Dick Lukkien kort na het duel. "De eerste berichten zijn niet goed. Dat zou een veel grotere domper zijn dan deze nederlaag."

Kieftenbeld keerde deze zomer bij FC Emmen terug in de Eredivisie. De middenvelder heeft zeven jaar in Engeland gevoetbald bij Birmingham City en Millwall. Hij speelde eerder voor Go Ahead Eagles en FC Groningen.

De middenvelder beleefde een rampzalig debuut bij FC Emmen. Hij maakte in Eindhoven na 25 minuten een knullig eigen doelpunt. Kieftenbeld trapte de bal op de doellijn met zijn linkerbeen tegen zijn rechterbeen aan. De bal ging daardoor over de lijn, wat de 2-0 voor PSV betekende.

