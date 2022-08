Danilo is na zijn droomdebuut voor Feyenoord in de met 2-5 gewonnen uitwedstrijd tegen Vitesse behoorlijk ambitieus. De aanvaller, die deze zomer overkwam van Ajax, scoorde zondag meteen twee keer in zijn eerste officiële wedstrijd voor de Rotterdammers.

"Een betere wedstrijd had ik me niet kunnen wensen", zei Danilo bij ESPN. "Ik heb een goed gevoel overgehouden aan de voorbereiding en dan is het fijn als je meteen twee goals maakt in je eerste wedstrijd. Het was een lastige wedstrijd tegen een goede tegenstander, maar we speelden goed. Alle nieuwe jongens hebben het goed gedaan."

Danilo zorgde enkele minuten voor rust met een kopbal voor de 1-2 in Arnhem. Halverwege de tweede helft maakte hij ook de 2-4. De Braziliaan is de eerste speler met twee goals bij zijn Feyenoord-debuut sinds Romeo Castelen in 2004.

"Die eerste goal was natuurlijk de mooiste", liet hij weten. "Het was mijn eerste kopgoal in de Eredivisie. Ik heb er de afgelopen tijd veel op getraind om dat te verbeteren, dus ik ben blij dat het nu meteen resultaat oplevert. Dit is wat ik moet doen als spits."

Na zijn twee doelpunten tegen Vitesse legt de 23-jarige Danilo de lat behoorlijk hoog voor dit seizoen. "Als ik twintig keer kan scoren, zou dat heel mooi zijn. Daar ga ik mijn best voor doen."

In de spits krijgt Danilo binnenkort wel concurrentie van Santiago Giménez, maar hij gaat de strijd graag aan met de Mexicaan. "Het is altijd goed als er concurrentie is. Ik wens hem succes en ik hoop dat we het goed met elkaar kunnen vinden. De coach bepaalt uiteindelijk wie er speelt, maar als ik blijf scoren maak ik het de coach moeilijk om mij te passeren."

Danilo viert een van zijn twee doelpunten met zijn ploeggenoten. Danilo viert een van zijn twee doelpunten met zijn ploeggenoten. Foto: Pro Shots

Dilrosun had last van zenuwen bij debuut

Niet alleen Danilo kwam tot scoren bij zijn debuut, ook Javairô Dilrosun luisterde zijn eerste optreden voor Feyenoord op met een doelpunt. Na ruim een uur spelen plaatste de van Hertha BSC overgekomen aanvaller de bal vanaf de zijkant van het strafschopgebied over doelman Jeroen Houwen in de verre hoek: 2-3.

"Dat deed ik bewust", vertelde Dilrosun. "Ik heb 'm net nog even teruggekeken. En je ziet ook dat ik wel echt naar het doel keek. Ik probeerde eerst buitenom te gaan, maar dat werkte niet. Toen haalde ik de bal terug en draaide ik naar binnen."

In zijn eerste dagen bij Feyenoord moest Dilrosun nog even wennen. "Arne Slot eist heel veel van de spelers. Ik denk dat het een heel goede trainer is."

De enkelvoudig Oranje-international had tegen Vitesse wel last van zenuwen. "Ik heb wel in grote competities gespeeld, maar hier kent niemand me echt nog. En iedereen kijkt hier mee. Ik wil me graag aan de Nederlanders laten zien."

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie