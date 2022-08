Erik ten Hag is zondag met een nederlaag begonnen aan zijn avontuur bij Manchester United. De manager zag zijn team tijdens de eerste speelronde in de Premier League voor eigen publiek verliezen van Brighton & Hove Albion: 1-2.

Na een voorbereiding waarin Manchester United ongeslagen bleef, concludeerde Ten Hag begin deze week met een goed gevoel toe te leven naar de Premier League-start. "We zijn klaar voor het seizoen."

Bij zijn eerste officiële duel vertoonden 'The Red Devils' echter nog de nodige mankementen, vooral in defensief opzicht. Ook de van Ajax overgekomen Lisandro Martínez, die net als medeaanwinst Christian Eriksen in de basis stond, kon niet voorkomen dat Brighton in de eerste helft tweemaal toesloeg.

Beide keren was Pascal Gross de speler die Old Trafford stil kreeg. De Duitser brak na een half uur de ban door te profiteren van uitstekend voorbereidend werk van Moisés Caicedo. De goal deed de verhoudingen bepaald geen geweld aan: Manchester United had de handen vol aan het goed combinerende Brighton en werd na een vroege kans van Bruno Fernandes naar achteren gedrukt.

Nog voor de onderbreking werd het zelfs 0-2 voor de nummer negen van het afgelopen seizoen, waar Joël Veltman de negentig minuten volmaakte. Deze keer tikte Gross binnen, nadat doelman David de Gea een inzet van Solly March matig had verwerkt.

32 Dramatische start voor Ten Hag bij United: fout De Gea leidt 0-2 in

Ten Hag brengt Ronaldo en Van de Beek

Acht minuten na de hervatting achtte Ten Hag het moment rijp om Cristiano Ronaldo in te brengen. De 37-jarige Portugees, die een groot deel van de voorbereiding had gemist, zorgde af en toe voor dreigende momenten, maar ook hij kon Manchester United niet over het dode punt heen helpen.

Dat leek een gelukkige aansluitingstreffer halverwege de tweede helft wel te doen. Na een scrimmage voor het Brighton-doel belandde de bal via Alexis Mac Allister achter de eigen doellijn, waardoor Manchester United weer helemaal in de race was.

Ten Hag bracht daarna Donny van de Beek, die in de slotfase Jadon Sancho leek te lanceren. De ex-aanvaller van Borussia Dortmund kwam echter niet tot een doelpoging. Ook een wanhoopsoffensief en een late invalbeurt van Tyrell Malacia boden geen soelaas, waardoor Ten Hag een valse start kent van zijn verblijf bij Manchester United.