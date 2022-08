Schalke 04 heeft de terugkeer in de Bundesliga niet kunnen opluisteren met een overwinning. 'Die Königsblauen' gingen met 3-1 onderuit bij 1. FC Köln. In Frankrijk beleefde Thijs Dallinga een onvergetelijk Ligue 1-debuut bij Toulouse. De topscorer van het afgelopen Keuken Kampioen Divisie-seizoen scoorde tegen OGC Nice: 1-1.

Schalke kwam al na tien minuten tot scoren tegen Köln, maar het doelpunt van Rodrigo Zalazar werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Tien minuten voor rust kwamen de bezoekers met tien man te staan door een rode kaart voor Dominick Drexler, die in het verleden voor Köln speelde.

Köln profiteerde vroeg in de tweede helft van de overtalsituatie met een intikker van Luca Kilian. Florian Kainz verdubbelde de marge na ruim een uur spelen en leek daarmee de drie punten veilig te stellen voor de thuisploeg.

Een klein kwartier voor tijd bracht Schalke de spanning toch weer terug via Marius Bülter, die raak kopte uit een vrije trap van Thomas Ouwejan. Dejan Ljubicic zorgde vier minuten later met een kopbal alsnog voor de beslissing.

Schalke degradeerde vorig jaar voor het eerst in 33 jaar uit de Bundesliga. De ploeg uit Gelsenkirchen keerde als kampioen van de 2. Bundesliga terug op het hoogste niveau.

Vreugde bij Thijs Dallinga na zijn treffer voor Toulouse. Vreugde bij Thijs Dallinga na zijn treffer voor Toulouse. Foto: AFP

KKD-topscorer Dallinga scoort bij debuut voor Toulouse

In Frankrijk was Dallinga, die overkwam van Excelsior, een van de liefst drie landgenoten aan de aftrap bij Toulouse in het thuisduel met Nice. Branco van den Boomen en Stijn Spierings stonden eveneens in de basis bij de thuisploeg, die vorig seizoen op overtuigende wijze promoveerde naar het hoogste niveau.

De van AZ overgekomen Marokkaans international Zakaria Aboukhlal begon op de bank, maar viel halverwege de tweede helft in.

Van den Boomen maakte de afgelopen seizoenen naam als assistkoning en ook zondag speelde hij een belangrijke rol als aangever. Op aangeven van de middenvelder sloeg Dallinga na twintig minuten toe door goed voor zijn man te komen en vervolgens af te ronden. Bij Nice stonden Pablo Rosario en Calvin Stengs aan de aftrap. Laatstgenoemde was met een schot op de lat dicht bij de gelijkmaker.

Na de hervatting drong Nice aan en het was zomeraanwinst Aaron Ramsey die een punt redde voor de ambitieuze bezoekers. De Welshman, die net in het veld was gekomen voor Stengs, plaatste de bal in het dak van het doel. Vlak na die treffer werd Dallinga vervangen bij de thuisploeg.

Eerder dit weekeinde kwamen onder meer AS Monaco, Paris Saint-Germain en het Olympique Lyonnais van Peter Bosz allemaal tot winst in de Ligue 1.

