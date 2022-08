Marcos Senesi verruilt Feyenoord voor Premier League-promovendus Bournemouth. De Argentijnse verdediger heeft maandag zijn handtekening gezet onder een contract voor vier seizoenen.

Het is niet bekendgemaakt voor welk bedrag Senesi naar Bournemouth overstapt. Naar verluidt gaat het om 15 miljoen euro, wat betekent dat hij na Tyrell Malacia en Luis Sinisterra de derde speler is die Feyenoord deze zomer minstens dat bedrag oplevert. Malacia (Manchester United) en Sinisterra (Leeds United) vertrokken eveneens naar de Premier League.

Senesi kwam in 2019 voor 7 miljoen euro over van het Argentijnse San Lorenzo. Na een moeizame start was de 25-jarige international de afgelopen twee seizoenen een vaste waarde in het hart van de Feyenoord-defensie.

In totaal kwam Senesi tot 116 wedstrijden in Rotterdam, waarin hij negen keer scoorde. De Argentijn won geen prijzen met de Rotterdammers. Wel speelde hij mee in de met 0-1 verloren Conference League-finale tegen AS Roma.

"Afscheid nemen van Feyenoord doet me veel", zegt Senesi op de site van Feyenoord. "Feyenoord was mijn eerste club in Europa en ik heb me altijd erg thuis gevoeld in Rotterdam. Ik heb met de club en de supporters een mooie weg afgelegd en indrukwekkende tijden beleefd. Niet in de laatste plaats door onze prestaties in Europa vorig seizoen."

Slot heeft nog vier verdedigers over

Na het vertrek van Senesi beschikt trainer Arne Slot over nog maar vier verdedigers, spelers uit de beloftenploeg niet meegerekend. Naast Gernot Trauner, Lutsharel Geertruida en Marcus Pedersen haalde Feyenoord met Jacob Rasmussen onlangs wel een nieuwe centrale verdediger.

Bournemouth promoveerde afgelopen seizoen, na twee seizoenen in het Championship, naar de Premier League. Senesi is de zesde aanwinst van de Engelse club tijdens deze transferperiode. Afgelopen weekend legde Bournemouth keeper Neto transfervrij vast.

Feyenoord begon het Eredivisie-seizoen zondag met een 2-5-zege op Vitesse. Senesi was daar al niet meer bij. Komend weekend spelen de Rotterdammers in De Kuip tegen sc Heerenveen.