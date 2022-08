PEC Zwolle is de jacht op een terugkeer naar de Eredivisie zondag met een overwinning begonnen. De 'Blauwvingers' rekenden in eigen stadion af met De Graafschap: 2-1.

PEC kwam in het eerste duel in ruim tien jaar op het tweede niveau in de eerste helft op voorsprong via Thomas van den Belt. Charlison Benschop tekende een kwartier voor tijd met een laag en hard schot voor de gelijkmaker.

Apostolos Vellios voorkwam zo'n twee minuten na de gelijkmaker van Benson een valse start voor PEC in de Keuken Kampioen Divisie. De voormalig international van Griekenland kopte uit een indraaiende vrije trap van Bart van Hintum raak, waarna PEC nauwelijks in de problemen kwam.

Door de overwinning begint het vorig seizoen gedegradeerde PEC voortvarend aan het nieuwe seizoen. Ook Willem II en Heracles Almelo degradeerden. Heracles begon het seizoen vrijdag met een overtuigende 4-0-zege op ADO Den Haag. Willem II speelde gelijk tegen Jong PSV (1-1).

Voor Alexander Büttner was het duel met PEC er één om snel te vergeten. De verdediger moest zich al na een half uur laten wisselen met een blessure. Siem de Jong, die eveneens deze zomer naar Doetinchem kwam, was afgelopen week ziek en kwam bij een stand van 2-1 als invaller in het veld.

Maandag komen de laatste vier Keuken Kampioen Divisie-clubs voor de eerste keer dit seizoen in actie. Jong AZ neemt het in eigen huis op tegen MVV en Jong Ajax ontvangt Telstar.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie