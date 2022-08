FC Volendam heeft zondag bij zijn rentree in de Eredivisie op verdienstelijke wijze een punt veroverd op bezoek bij FC Groningen. De ploeg van de debuterende trainer Frank Wormuth leidde met 2-0, maar moest genoegen nemen met een 2-2-gelijkspel.

FC Groningen beleefde een droomstart tegen de ploeg die in 2009 voor het laatst actief was geweest op het hoogste niveau. Al in de tweede minuut haalde Cyril Ngonge succesvol uit van afstand, na balverlies van Francesco Antonucci op het middenveld van FC Volendam.

Na ruim een half uur verzorgde Ngonge op even fraaie wijze de assist bij de 2-0 van Jørgen Strand Larsen. De Belg brak door op de rechterflank en bediende zijn Noorse ploeggenoot vervolgens op maat.

FC Volendam kwam in de eerste helft steeds beter in het spel. De promovendus zette FC Groningen-doelman Michael Verrips een aantal keer aan het werk en na 38 minuten viel de zeker niet onverdiende aansluitingstreffer. Na een goede aanval belandde de bal op de rechterflank voor de voeten van Daryl van Mieghem, die koeltjes afrondde.

Vlak voor rust verzuimde Van Mieghem de gelijkmaker aan te tekenen. Tot twee keer toe kon hij inschieten, maar de aanvaller zag zijn pogingen worden geblokt.

Jørgen Strand Larsen viert zijn 2-0. De Noor leek FC Groningen op weg naar een zege te schieten. Jørgen Strand Larsen viert zijn 2-0. De Noor leek FC Groningen op weg naar een zege te schieten. Foto: Pro Shots

FC Volendam maakt comeback compleet

Het spel golfde voor rust op en neer en ook na de hervatting was dit het geval. FC Volendam was na 52 minuten heel dicht bij de gelijkmaker: Van Mieghem trof de paal nadat hij zich knap had vrijgespeeld.

FC Groningen speelde veel minder overtuigend dan in de beginfase. De club kreeg in de 68e minuut de rekening voor het mindere spel gepresenteerd, toen Benaissa Benamar toesloeg met het hoofd. Scheidsrechter Joey Kooij liet aanvankelijk doorspelen, maar kreeg via de VAR door dat de bal de doellijn was gepasseerd.

Drie minuten voor tijd kreeg invaller Ragnar Oratmangoen nog de kans om FC Groningen naar de zege te schieten. Maar de zomeraanwinst treuzelde, waardoor de FC Volendam-defensie kon ingrijpen.

FC Groningen vervolgt de competitie volgende week zondag met een uitwedstrijd tegen Ajax. FC Volendam ontvangt diezelfde dag NEC.

