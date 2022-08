Ajax heeft woensdag de komst van Jorge Sánchez bevestigd. De 24-jarige rechtsback tekent een contract tot medio 2026. Sánchez komt over van Club América, waar hij sinds 2018 actief was.

Ajax heeft met de 25-voudig international van Mexico de opvolger van de naar Bayern München vertrokken Noussair Mazraoui binnen.

In de afgelopen wedstrijden koos trainer Alfred Schreuder voor Devyne Rensch als rechtsback, die afgelopen weekend nog trefzeker was in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard (2-3). Sean Klaiber speelt ook nog bij Ajax, maar hij mag naar verluidt vertrekken.

Sánchez kwam tot 2018 uit voor Santos Laguna, waarna hij naar Club América vertrok. De overstap naar Ajax is voor de verdediger zijn eerste buitenlandse avontuur.

Met de komst van Sánchez hebben de Amsterdammers de zevende nieuweling toegevoegd aan de selectie. Steven Bergwijn, Owen Wijndal, Calvin Bassey, Francisco Conceição, Brian Brobbey en Lorenzo Lucca tekenden al eerder in Amsterdam.

Ajax begon het Eredivisie-seizoen zaterdag met een 2-3-zege op Fortuna Sittard en speelt komend weekend in de Johan Cruijff ArenA tegen FC Groningen.