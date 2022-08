Feyenoord treedt zondagmiddag zonder Marcos Senesi aan in het Eredivisie-duel met Vitesse. De Argentijn is vanwege een aanstaande transfer buiten de selectie gelaten. Voormalig Vitesse-speler Jacob Rasmussen start centraal in de defensie van de Rotterdammers.

Opstelling Vitesse: Houwen; Arcus, Ferro, Meulensteen, Cornelisse, Wittek; Domgjoni, Tronstad; Manhoef, Bero; Buitink.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Ramussen, Pedersen; Szymanski, Aursnes, Timber; Dilrosun, Danilo, Walemark.

Senesi wordt al langere tijd in verband gebracht met een overstap naar Premier League-club Bournemouth. Feyenoord laat weten dat hij in het GelreDome niet meedoet "omdat hij in een fase zit van een mogelijke transfer."

Rasmussen, die de laatste twee seizoenen in het shirt van Vitesse speelde, is de directe vervanger van Senesi. Daardoor komt er op de linksbackpositie een plek vrij, die wordt ingevuld door Marcus Pedersen.

In de aanval heeft Arne Slot verrassend een plek ingeruimd voor Patrik Walemark. De Zweed krijgt de voorkeur boven Oussama Idrissi, die niet fit genoeg is om een hele wedstrijd te spelen.

Jacob Rasmussen speelde vorig seizoen nog in het shirt van Vitesse. Jacob Rasmussen speelde vorig seizoen nog in het shirt van Vitesse. Foto: Pro Shots

Vitesse en Feyenoord zagen belangrijke spelers vertrekken

Feyenoord kende een moeizame voorbereiding in de aanloop naar de seizoensstart. Mede door het vertrek van Tyrell Malacia, Guus Til, Cyriel Dessers en Luis Sinisterra moest Slot veel nieuwelingen inpassen. Vier van de zes oefenwedstrijden werden verloren.

Vitesse zag met Ramussen, Riechedly Bazoer, Danilho Doekhi, Loïs Openda en Eli Dasa eveneens een aantal belangrijke spelers vertrekken. Daartegenover stond de komst van onder anderen Melle Meulensteen, Carlens Arcus en Ferro, die alle drie in de basis staan.

Het duel tussen Vitesse en Feyenoord begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Jochem Kamphuis. Vorig seizoen won Vitesse in het GelreDome met 2-1 van de Rotterdammers.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie