Cody Gakpo verwacht pas na het verstrijken van de transferdeadline duidelijkheid te geven over zijn toekomst bij PSV. Het behalen van Champions League-voetbal zal de keuze van de aanvaller nauwelijks beïnvloeden.

"Als we de Champions League halen is het misschien aannemelijker om te blijven, maar ook dan liggen alle opties nog open. Mijn keuze zal daar niet volledig van afhangen, maar het speelt natuurlijk wel een klein beetje mee", zei Gakpo zaterdagavond na het duel met FC Emmen tegen de NOS.

De 23-jarige Gakpo droeg in het eerste Eredivisie-duel van het seizoen met twee goals bij aan een 4-1-zege. Tijdens de wedstrijd in het Philips Stadion werd Gakpo, net als aan het einde van vorig seizoen, luidkeels toegezongen door het thuispubliek.

"Dat is voor mij als jongen van de stad iets heel moois. Ze zijn er vorig jaar aan het einde van het seizoen al mee begonnen en het raakt me zeker", aldus Gakpo, die in zijn geboortestad nog een contract tot medio 2026 heeft.

'Wilde graag mijn derde doelpunt maken'

Gakpo werd tegen Emmen een half uur voor tijd naar de kant gehaald met het oog op de return in de derde voorronde van Champions League tegen AS Monaco. De aanvaller oogde teleurgesteld toen hij naar de kant moest, maar begrijpt de keuze van trainer Ruud van Nistelrooij wel.

"Als speler wil je altijd zo lang mogelijk blijven staan en in dit geval wilde ik ook mijn derde doelpunt maken. De trainer wisselde met het oog op dinsdag en dan is het een logische beslissing. Dat maakt het er alleen niet minder jammer op."

Het duel met AS Monaco begint dinsdag om 20.30 uur. Bij een overwinning strijdt PSV met het Belgische Union of het Schotse Rangers FC in de play-offs om een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League.

