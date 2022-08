FC Groningen-FC Volendam ·

69' GOAL FC Volendam! 2-2



Hij telt toch. De VAR heeft in de herhaling gezien dat de bal wél over de lijn is. Het staat, niet geheel onterecht, gelijk in Groningen na een doelpunt van Benamar. Er zijn nog dik 20 minuten te gaan. Wat krijgen we voor slot van deze wedstrijd?