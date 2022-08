FC Groningen-FC Volendam ·

Rust! De eerste helft in de Euroborg zit erop. Groningen was lange tijd de bovenliggende partij, maar FC Volendam maakte in de 38e minuut de aansluitingstreffer en toont sindsdien veerkracht. De spanning is weer helemaal terug. Kunnen de Volendammers in de tweede helft gelijk maken?