Vitesse-Feyenoord 路

61' GOAL Feyenoord! 2-3



Zo dan! Dat is nog eens een binnenkomer. Dilrosun lepelt de balt werkelijk fenomenaal achter Houwen, door hem perfect in de lange hoek te leggen. Of het een voorzet is of een welbewuste doelpoging, is nog de vraag, maar Feyenoord staat in ieder geval weer op voorsprong.