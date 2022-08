Ajax heeft Club América-rechtsback Jorge Sánchez zo goed als binnen. De Mexicaanse club bevestigt dat er een akkoord is bereikt over de transfer van Sánchez, die zondag naar Amsterdam reist om de laatste formaliteiten af te ronden.

Met de 24-jarige Sánchez, waarvoor Ajax zo'n 5 miljoen euro betaalt, hebben de Amsterdammers de opvolger van de naar Bayern München vertrokken Noussair Mazraoui binnen. In de eerste wedstrijden van het huidige seizoen koos Alfred Schreuder voor Devyne Rensch als rechtsback.

Naast Rensch had Schreuder nauwelijks opties op de rechtsbackpositie. Sean Klaiber was de enige echte rechtsback in de selectie. In de voorbereiding testte de opvolger van Erik ten Hag daarom onder anderen middenvelder Kian Fitz-Jim uit op die positie.

Sánchez is een 25-voudig international van Mexico die in zijn thuisland op het hoogste niveau debuteerde voor Santos Laguna. Sinds 2018 speelde hij bij Club América. De overstap naar Ajax wordt voor Sánchez zijn eerste buitenlandse avontuur.

Na Steven Bergwijn, Owen Wijndal, Calvin Bassey, Brian Brobbey, Francisco Conceição en Lorenzo Lucca wordt Sánchez de zevende aanwinst van Ajax. De regerend landskampioen begon zaterdag het Eredivisie-seizoen met een 2-3-zege op Fortuna Sittard.