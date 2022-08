PSV heeft zondag een belangrijke slag geslagen binnen de eigen selectie. Ibrahim Sangaré verlengt ondanks interesse uit het buitenland zijn contract bij de Eindhovenaren.

De 24-jarige Sangaré verlengt zijn contract bij de club uit Eindhoven tot de zomer van 2027. Zijn vorige verbintenis liep door tot medio 2025.

Met de contractverlenging geeft Sangaré een duidelijk signaal af. De middenvelder kreeg deze transferperiode naar verluidt aanbiedingen van verschillende clubs uit de Premier league, maar die clubs wilde hij niet inruilen voor PSV.

"Het mag duidelijk zijn dat Ibrahim een interessante speler is voor veel clubs, daarom zijn we blij dat hij heeft gekozen om zijn contract te verlengen", reageert directeur voetbalzaken John de Jong op de contractverlenging.

'Ik wil kampioen worden en de Champions League halen'

Sangaré kwam in september 2020 over van het Franse Toulouse en werd vrij snel een vaste waarde op het middenveld van PSV. Hij speelde tot nu toe 89 officiële wedstrijden voor de club. De Ivoriaan scoorde hierin vijf keer en was zes keer aangever.

"Sinds de eerste dag voel ik me thuis. De manier waarop ik word ontvangen en hoe de mensen met me omgaan, maakt me heel blij", reageert Sangaré, die de KNVB Beker en twee Johan Cruijff Schalen met PSV won. "Nu wil ik met PSV kampioen worden en de Champions League halen."

PSV begon het Eredivisie-seizoen zaterdag met een 4-1-zege op FC Emmen. In dat duel bleef Sangaré met het oog op de return tegen AS Monaco in de derde voorronde van de Champions League op de bank.

