Bas Dost is ondanks het puntenverlies van FC Utrecht op bezoek bij RKC Waalwijk dolgelukkig met zijn terugkeer op de Nederlandse velden. De spits vierde zijn rentree zaterdag met twee doelpunten, waarmee hij zijn nieuwe ploeg een punt bezorgde.

Dost, die op de bank begon omdat hij nog niet topfit is, kwam direct na rust bij een 2-0-achterstand in het veld. Hij had amper zeven minuten nodig om te scoren. De spits reageerde attent toen RKC-doelman Etienne Vaessen een schot van Othmane Boussaid niet onder controle kreeg.

"Je gokt op zo'n bal. Dat doe je honderden keren en heel vaak valt die bal dan niet goed", reageerde de 33-jarige Dost tegenover ESPN. "Maar die ene keer dat het wel gebeurt, daar doe je het voor. Dat is genieten, dat is het allemaal waard."

Dost overwoog niet zo lang geleden om zijn voetbalcarrière te beëindigen, maar de achttienvoudig international van Oranje is blij dat hij daar van af heeft gezien. Dost maakte vijf minuten voor tijd ook zijn tweede treffer en is daarmee gedeeltelijk topscorer met PSV-aanvaller Cody Gakpo.

"Je ziet altijd de mooie dingen: de goals die ik heb gemaakt of mooie aanvallen. Maar er komt veel meer bij kijken, er zijn ook heel veel vervelende momenten", vervolgde Dost.

'Ik ben hier niet voor niets naartoe gekomen'

"Het is niet zo dat ik extreem heb nagedacht over stoppen, maar ik heb wel voor mezelf gekeken: wat wil ik nog? Toen kwam ik bij FC Utrecht terecht. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. De mensen met wie ik werk behandelen me met respect en ik haal daar veel plezier uit. Dan komen de goals vanzelf."

Dost tekende tegen RKC voor zijn 400e en 401e competitiedoelpunt, maar de honger van de spits is nog lang niet gestild. "Ik ben hier niet voor niets naartoe gekomen, ik wil doelpunten maken. Ik neem niet genoegen met tien goals, dat is duidelijk."

"Ik heb wel een target in mijn hoofd, maar dat aantal ga ik niet met iedereen delen. Het zijn er in ieder geval heel veel", aldus de spits, die in het seizoen 2011/2012 bij sc Heerenveen topscorer van de Eredivisie werd met 32 doelpunten.

