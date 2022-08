Ruud van Nistelrooij is ondanks de eenvoudige zege van PSV tegen FC Emmen (4-1) niet helemaal tevreden over het spel van zijn ploeg. Volgens de coach creëerden de Eindhovenaren vooral in de openingsfase te weinig kansen.

"We waren vooral in de openingsfase nog wat zoekende en creëerden te weinig in die periode", zei Van Nistelrooij zaterdag na afloop van de wedstrijd bij ESPN. "Maar we weten dat we de kwaliteit hebben om ineens toe te slaan. Dat is ook gebeurd. Na de 1-0 vonden we de juiste oplossingen wat gemakkelijker."

Het duurde tot de achttiende minuut totdat Johan Bakoyoko de openingstreffer voor PSV maakte. De thuisploeg breidde de voorsprong vervolgens binnen twintig minuten uit naar 3-0 via een knullig eigen doelpunt van Maikel Kieftenbeld en een treffer van Cody Gakpo.

"Het was niet verrassend dat we verder uitliepen, al was dat door dat eigen doelpunt van Emmen wel wat fortuinlijk", vervolgde Van Nistelrooij. "Maar daarmee was de wedstrijd wel min of meer beslist in ons voordeel."

Vroeg in de tweede helft maakte Gakpo zijn tweede van de avond. PSV kreeg even later nog wel een tegendoelpunt via Ole Romeny, maar daarna werd niet meer gescoord in het Philips Stadion.

PSV viert de overwinning op FC Emmen met de supporters. PSV viert de overwinning op FC Emmen met de supporters. Foto: Pro Shots

De Jong: 'We begonnen gewoon niet goed'

Ook aanvoerder Luuk de Jong was ontevreden over de openingsfase van PSV. "We begonnen gewoon niet goed", zei de aanvoerder bij ESPN. "Na de openingstreffer hadden we gelukkig wel een periode waarin het beter ging. De zege was goed, maar het was wel jammer dat we nog een doelpunt tegen kregen."

Er speelden ook andere belangen mee, want komende dinsdag speelt PSV de return tegen AS Monaco in de derde voorronde van de Champions League. "Veel jongens kregen met het oog op dat duel de nodige rust", aldus De Jong, die zelf enkele minuten voor tijd werd gewisseld. "Ik voel me fit. Wat dat betreft hoefde ik er niet eerder uit."

PSV speelde op bezoek bij AS Monaco met 1-1 gelijk. Bij de return in Eindhoven staat een ticket voor de play-offs in de Champions League op het spel.

