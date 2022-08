PSV heeft zaterdagavond een overtuigende zege geboekt op FC Emmen tijdens de eerste speelronde in de Eredivisie. Mede door een knullig eigen doelpunt van de promovendus zaten de Eindhovenaren al na de eerste helft op rozen. Met twee treffers had Cody Gakpo een groot aandeel in de 4-1-zege van de thuisploeg.

De formatie van de in de competitie debuterende hoofdtrainer Ruud van Nistelrooij kende zo een ideale generale repetitie voor de belangrijke return tegen AS Monaco in de derde voorronde van de Champions League. Dinsdag staat in het Philips Stadion een ticket voor de play-offs in het elitetoernooi op het spel, nadat het in Monaco 1-1 werd.

Met het oog op die return besloot Van Nistelrooij vier wijzigingen door te voeren in zijn basisteam. Guus Til, Ibrahim Sangaré, Phillipp Mwene en Ismael Saibari, die afgelopen dinsdag startten tegen AS Monaco, stonden nu reserve. Johan Bakayoko, de vervanger van Saibari, zorgde in de achttiende minuut voor de 1-0 in Eindhoven. Door een zeer curieus eigen doelpunt van Maikel Kieftenbeld werd het na 26 minuten al 2-0, waarna Gakpo de ruststand in minuut 38 op 3-0 bepaalde.

PSV liet in de tweede helft de teugels vieren, maar via opnieuw Gakpo werd het negen minuten na rust wel 4-0. Ole Romeny hielp FC Emmen daarna van de nul af.

PSV eindigde vorig seizoen als tweede in de Eredivisie. PSV eindigde vorig seizoen als tweede in de Eredivisie. Foto: Pro Shots

FC Emmen al voor rust van illusies beroofd

FC Emmen promoveerde vorig seizoen als kampioen van de Keuken Kampioen Divisie naar de Eredivisie en kon met een bezoek aan PSV meteen zijn borst natmaken. Een stunt zat er geen moment in. De Eindhovenaren namen direct het heft in handen, al hadden ze aanvankelijk moeite om het overwicht in kansen uit te drukken.

Bij de eerste grote mogelijkheid was het echter direct raak. Bij een uitbraak na een hoekschop van FC Emmen lag er een zee aan ruimte voor Xavi Simons. De ex-speler van Paris Saint-Germain bediende Bakayoko op maat: 1-0.

Door een bijzonder eigen doelpunt van FC Emmen konden de PSV-fans niet veel later opnieuw juichen. Een vrije trap van Philipp Max belandde via vier spelers van de bezoekers uiteindelijk in het doel van FC Emmen. Kieftenbeld gaf het laatste zetje. De middenvelder wilde wegwerken, maar maakte een eigen doelpunt door de bal tegen zijn standbeen aan te schieten.

Gakpo zorgde nog voor de onderbreking voor de derde PSV-treffer. De Oranje-international schoot binnen nadat hij was aangespeeld door Armando Obispo.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van de bijzondere eigen goal van FC Emmen.

PSV met hoofd al bij AS Monaco

De PSV-supporters die halverwege hoopten op een doelpuntenfestijn kwamen van een koude kermis thuis. Na de hervatting beperkte de ploeg van Van Nistelrooij zich hoofdzakelijk tot het controleren van het duel. Op aangeven van Luuk de Jong liet Gakpo na 54 minuten nog wel de 4-0 aantekenen, maar daarna ging PSV in een veel lagere versnelling spelen.

FC Emmen bleef zo een fikse afstraffing bespaard en redde via Romeny zelfs nog de eer. De middenvelder schoot in de 63e minuut uit de draai raak na balverlies van Érick Gutiérrez. Het laatste half uur had net zo goed schriftelijk kunnen worden afgedaan: PSV zette nauwelijks nog aan en FC Emmen kreeg los van een pegel van Romeny geen mogelijkheden om verder in te lopen.

PSV laat dus net als Ajax geen steek vallen in de eerste speelronde. Eerder op de dag wonnen de Amsterdammers met 2-3 bij Fortuna Sittard. Voor de Eindhovenaren gaat de Eredivisie volgende week zaterdag verder met een bezoek aan Go Ahead Eagles. Maar eerst wacht dinsdag dus het cruciale duel met AS Monaco.

Bekijk hier het programma, de stand en de uitslagen in de Eredivisie