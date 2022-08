Jürgen Klopp is niet te spreken over de manier waarop Liverpool zaterdag aan het nieuwe seizoen in de Premier League is begonnen. 'The Reds' speelden met 2-2 gelijk bij Fulham en verloren zo direct twee punten.

"Het beste van dit duel is het resultaat. We hebben een punt overgehouden aan een heel slechte wedstrijd. Ik denk ook niet dat we meer hadden verdiend. We moeten echt veel beter", zei een kritische Klopp op Craven Cottage tegen Sky Sports.

Het zag er zelfs even naar uit dat Liverpool zou verliezen bij Fulham. Aleksandar Mitrovic zette de Londenaren in de 72e minuut uit een door Virgil van Dijk veroorzaakte strafschop op voorsprong (2-1). Mohamed Salah voorkwam acht minuten later dat Liverpool de competitie met een nederlaag zou beginnen.

In de eerste helft had Fulham ook al de leiding genomen via Mitrovic, tot grote onvrede van Klopp. "Onze start van dit duel was precies zoals ik die niet voor ogen had. We speelden Fulham in de kaart en kwamen maar niet in de wedstrijd. We zijn gewend meer te domineren, maar waren niet scherp en precies genoeg."

De remise van Liverpool bij het gepromoveerde Fulham komt een week na het winnen van de FA Community Shield. In de wedstrijd tegen rivaal Manchester City om de Engelse supercup liet de FA Cup-winnaar zich van een stuk betere kant zien.

"Het is mijn verantwoordelijkheid om erachter te komen hoe het kan dat we de ene week een goede wedstrijd spelen tegen Manchester City en een week later het tegenovergestelde laten zien. Ons spel tegen Fulham zie ik als een nederlaag, alleen het resultaat was dat niet. We moeten hiervan leren", besloot Klopp.

262 Bekijk de ongelukkige competitiestart van Liverpool en Van Dijk

