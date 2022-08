Excelsior heeft zaterdagavond de eerste Eredivisie-wedstrijd in ruim drie jaar bekroond met een overwinning. De Kralingers wonnen in Leeuwarden met 0-2 van SC Cambuur.

Marouan Azarkan zorgde in de tiende minuut voor de openingstreffer dankzij een goed uitgevoerde counter, na een weggewerkte corner van Cambuur. De aanvaller rondde af na een een-twee met Couhaib Driouech.

Op slag van rust incasseerde Cambuur ook de tweede treffer. Julian Baas kreeg de bal met wat geluk voor zijn voeten en kon binnentikken. De thuisploeg kreeg na rust nog goede kansen om te scoren, maar onder anderen Roberts Uldrikis en Mees Hoedemakers verzuimden dat van dichtbij.

In de tweede helft maakte Yassin Ayoub zijn rentree in de Eredivisie. De oud-speler van FC Utrecht en Feyenoord, die eind juli een tweejarig contract tekende bij Excelsior, kwam in de 67e minuut het veld in voor Kenzo Goudmijn.

Het is voor het eerst sinds het seizoen 2018/2019 dat Excelsior in de Eredivisie uitkomt. De ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen dwong afgelopen seizoen promotie naar het hoogste niveau af door ADO Den Haag in een spectaculaire finale van de play-offs te verslaan.