FC Utrecht is zaterdag dankzij Bas Dost aan een nederlaag ontsnapt in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. De debuterende spits scoorde in de tweede helft twee keer tegen RKC Waalwijk: 2-2. Excelsior bekroonde de terugkeer op het hoogste niveau met een overwinning op SC Cambuur: 0-2.

In de eerste competitiewedstrijd onder trainer Henk Fraser liet FC Utrecht zich vooral voor rust niet van zijn beste kant zien. RKC kwam al na een kwartier op voorsprong via Dario van den Buijs, die raak schoot uit een corner. Iliass Bel Hassani maakte er vlak voor rust 2-0 van met een hard schot dat via de paal in de verre hoek belandde.

Vlak nadat Michiel Kramer in de tweede helft een grote kans op de 3-0 had gemist, kwam FC Utrecht via Dost terug in de wedstrijd. De in de rust ingevallen spits, die deze zomer transfervrij overkwam van Club Brugge, tikte binnen in de rebound nadat doelman Etienne Vaessen een schot van Othmane Boussaid niet wist te klemmen.

RKC hield daarna lang stand, maar capituleerde vijf minuten voor tijd alsnog. Luuk Brouwers vond het hoofd van Dost en die kopte eenvoudig raak. De spits was bij zijn rentree in de Eredivisie zo direct goud waard voor FC Utrecht.

Het is voor het eerst in lange tijd dat Dost weer in de Eredivisie uitkomt. De achttienvoudig international verliet sc Heerenveen in 2012 voor VfL Wolfsburg en droeg sindsdien het shirt van Sporting CP, Eintracht Frankfurt en Club Brugge voordat hij deze zomer terugkeerde in Nederland.

Niet alleen invaller Dost maakte in Waalwijk zijn competitiedebuut voor FC Utrecht. Zomerse versterkingen als Vasilios Barkas, Nick Viergever, Daishawn Redan, Modibo Sagnan en Taylor Booth stonden aan de aftrap.

Bas Dost luisterde zijn officiële debuut voor FC Utrecht op met twee doelpunten. Bas Dost luisterde zijn officiële debuut voor FC Utrecht op met twee doelpunten. Foto: Pro Shots

Excelsior bekroont terugkeer in Eredivisie met zege

Eerder op zaterdag begon Excelsior goed aan het seizoen door Cambuur te verslaan. Marouan Azarkan zorgde in de tiende minuut voor de openingstreffer dankzij een goed uitgevoerde counter, na een weggewerkte corner. De aanvaller rondde af na een een-twee met Couhaib Driouech.

Op slag van rust incasseerde Cambuur ook de tweede treffer. Julian Baas kreeg de bal met wat geluk voor zijn voeten en kon binnentikken. De thuisploeg kreeg na rust nog goede kansen om te scoren, maar onder anderen Roberts Uldrikis en Mees Hoedemakers verzuimden dat van dichtbij.

In de tweede helft maakte Yassin Ayoub zijn rentree in de Eredivisie. De oud-speler van FC Utrecht en Feyenoord, die eind juli een tweejarig contract tekende bij Excelsior, kwam in de 67e minuut het veld in voor Kenzo Goudmijn.

Het is voor het eerst sinds het seizoen 2018/2019 dat Excelsior in de Eredivisie uitkomt. De ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen dwong afgelopen seizoen promotie naar het hoogste niveau af door ADO Den Haag in een spectaculaire finale van de play-offs te verslaan.