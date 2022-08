Zijn fraaie doelpunt was niet genoeg voor gelijkspel of winst, maar debutant Burak Yilmaz liet zich zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Ajax (2-3) met een rake vrije trap wel direct gelden bij Fortuna Sittard. De Turkse aanwinst maakte veel indruk op zijn ploeggenoten, maar ook op de Amsterdammers.

"Het is prachtig dat hij in de Eredivisie is komen spelen", zei Ajax-trainer Alfred Schreuder na de zwaarbevochten overwinning van zijn ploeg. "Dat is heel mooi voor Nederland en onze competitie. Dat zie je aan zo'n vrije trap van hem. Die jongen kan nog steeds wat."

De 37-jarige Yilmaz tekende deze zomer een contract van vijf jaar bij Fortuna, waarvan twee als speler. De spits speelde eerder voor verschillende Turkse topclubs, waaronder Galatasaray. Vorig seizoen maakte hij nog een goede indruk bij het Franse Lille OSC, dat hem transfervrij liet gaan.

Tegen Ajax kwam Yilmaz in de 66e minuut het veld in en was hij twintig minuten later al belangrijk met de 2-3. De 77-voudig international van Turkije mocht aanleggen voor een vrije trap en liet doelman Remko Pasveer kansloos met een feilloos schot in de rechterhoek.

"Als hij ze zo binnen blijft schieten, vind ik het prima als hij dit seizoen alle vrije trappen neemt", zei Fortuna-trainer Sjors Ultee tegen ESPN. "Burak is een heel grote speler die geweldige ervaring met zich meebrengt. Daarnaast is hij ook een heel leuke jongen in de groep."

Burak Yilmaz kwam in zijn eerste officiële wedstrijd voor Fortuna Sittard tot scoren, maar kon de Limburgers niet voor een nederlaag behoeden. Foto: ANP

Yilmaz wil zelf niet met media in gesprek

Ook Paul Gladon, in de zesde minuut de maker van de 1-0 namens Fortuna, was onder de indruk van de invalbeurt van Yilmaz. "Die vrije trap schoot hij fantastisch binnen. Voor hem is het natuurlijk ook lekker dat hij gelijk zijn eerste doelpunt heeft gemaakt."

Na het eerste officiële doelpunt van Yilmaz slaagde Fortuna er niet meer in om de gelijkmaker te forceren. Dat was voor de spits aanleiding om na afloop niet in gesprek te gaan met de naar Sittard afgereisde media.

"Hij had dat wel gedaan als we niet hadden verloren. Nu vindt hij alle aandacht voor zijn persoon ongepast", zei de woordvoerder van Fortuna.

Yilmaz krijgt volgende week een nieuwe kans om minstens een punt te pakken met de Limburgers. De ploeg van Ultee vervolgt de competitie op zondag 14 augustus met een uitwedstrijd tegen FC Twente.